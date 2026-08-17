Lê Giang Patrik: VAR cứu tôi, thật may không phải nhận thẻ đỏ

(VTC News) -

Tối 16/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào trận chung kết. Bên cạnh hai pha lập công, một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu xảy ra trong hiệp 2, khi thủ môn Lê Giang Patrik suýt bị truất quyền thi đấu.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam.

Tình huống xảy ra ở phút 61, khi Lê Giang Patrik lao ra khỏi khung thành trong pha tranh chấp với Sumareh. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ thành tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, vị vua áo đen người Uzbekistan thay đổi quyết định và rút lại chiếc thẻ đỏ. Chia sẻ sau trận, thủ môn sinh năm 1992 cho biết mọi chuyện diễn ra rất nhanh và bản thân đã nghĩ tới khả năng không thể tiếp tục thi đấu.

“Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trọng tài tiến gần tôi và nói rất tiếc vì phải rút thẻ. Sau đó, tổ trọng tài kiểm tra lại qua VAR. Tạ ơn Chúa, VAR cứu tôi lần này và tôi không bị truất quyền thi đấu. Tôi rất biết ơn điều đó. Nhờ vậy, tôi mới có thể tiếp tục đứng trong khung gỗ để hỗ trợ cho toàn đội. Cuối cùng, chúng tôi đã có chiến thắng mang về Việt Nam hôm nay”, thủ môn sinh năm 1992 chia sẻ.

Theo thủ thành tuyển Việt Nam, quyết định thay đổi của trọng tài giúp anh có thể tiếp tục bảo vệ khung thành trong khoảng thời gian còn lại.

“Rất may là tôi không phải nhận thẻ đỏ. Nhờ vậy, tôi vẫn giữ vững được phong độ, ghi thêm bàn thắng thứ hai và có kết quả rất tốt trước khi trở về sân nhà. Tôi hy vọng toàn đội sẽ phục hồi thể lực thật tốt để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo“, Lê Giang Patrik nói.

Patrik Lê Giang thực hiện tới 5 pha cứu thua trước sức ép của Malaysia. (Ảnh: Patrik Lê Giang/Facebook)

Không chỉ thoát thẻ đỏ, Lê Giang Patrik còn có màn trình diễn nổi bật trong khung thành tuyển Việt Nam. Thủ môn này thực hiện 5 pha cứu thua trước sức ép đáng kể của Malaysia, góp công giúp đội khách giữ sạch lưới.

Nhìn lại trận đấu, Lê Giang Patrik thừa nhận đây là chuyến làm khách không dễ dàng khi Malaysia nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và liên tục gây sức ép.

“Chúng tôi đã một lần nữa giành chiến thắng. Đây là một đối thủ rất khó chơi, phải thi đấu trên sân khách với sự cổ vũ nồng nhiệt của họ. Họ liên tục gây sức ép, nhưng thật mừng là chúng tôi đã có bàn thắng”, anh chia sẻ.

Lê Giang Patrik là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Anh mới để thủng lưới một bàn, đồng thời tiếp tục chứng minh sự chắc chắn bằng màn trình diễn trước Malaysia.

Dù sở hữu lợi thế hai bàn sau lượt đi, thủ thành tuyển Việt Nam cho rằng cuộc đua giành vé vào chung kết vẫn chưa kết thúc.

“Đây là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã thắng trên sân khách. Nhưng mới chỉ đi được một nửa, toàn đội vẫn phải chuẩn bị thật tốt, giữ sự tập trung tối đa cho trận lượt về trên sân nhà.

Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng trên sân nhà vì người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ rất đông và chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho họ. Đó là mục tiêu của toàn đội”, Lê Giang Patrik nhấn mạnh.