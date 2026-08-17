Đình Bắc: Anh Quang Hải không đáng phải nhận chỉ trích

(VTC News) -

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Bên cạnh kết quả thuận lợi trên sân khách, khoảnh khắc Đình Bắc chạy tới ôm và bế Quang Hải ăn mừng bàn thắng thứ hai cũng thu hút sự chú ý. Pha ăn mừng của số 9 Việt Nam như một lời động viên với đàn anh.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam.

Ở những phút cuối hiệp 2, Quang Hải thực hiện đường chuyền nguy hiểm vào khu vực cấm địa. Trong nỗ lực cản phá, cầu thủ Malaysia vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay khi bóng đi vào lưới, Quang Hải chạy về phía khu vực ban huấn luyện để ăn mừng. Đình Bắc lập tức chạy theo, ôm chặt rồi bế người đàn anh lên trong sự phấn khích. Khoảnh khắc này gây chú ý khi Quang Hải vừa trải qua giai đoạn nhận nhiều ý kiến trái chiều về phong độ.

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc cho rằng đóng góp của Quang Hải trong tình huống dẫn đến bàn thắng là rất lớn, đồng thời lên tiếng bảo vệ người đàn anh trước những đánh giá tiêu cực thời gian qua.

“Công của anh Quang Hải trong bàn thắng ấy rất lớn. Với những gì đã trải qua và những đóng góp cho đội tuyển thời gian qua, anh Hải không đáng phải nhận những lời như vậy. Với em, anh ấy vẫn là một cầu thủ lớn và có vai trò rất quan trọng trong đội. Em hy vọng sẽ được chứng kiến những bàn thắng của anh Hải trong những trận đấu sắp tới”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc chào khán giả sau trận thắng Malaysia. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi điều kiện mặt sân phần nào ảnh hưởng đến những tình huống xử lý bóng. Đội chủ nhà cũng tạo ra sức ép đáng kể, buộc các học trò của HLV Kim Sang-sik phải duy trì sự tập trung. Đình Bắc cho rằng Malaysia đã chơi tốt và chiến thắng của Việt Nam đến từ quá trình chuẩn bị kỹ cho đối thủ.

“Em nghĩ trận này Malaysia chơi rất tốt. Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ để tránh được những tình huống nguy hiểm do đội bạn tạo ra”, tiền đạo sinh năm 2004 cho biết.

Dù đang nắm lợi thế hai bàn, Đình Bắc không cho rằng trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ trở nên dễ dàng: “Bóng đá mà, không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Em hy vọng cổ động viên Việt Nam sẽ phủ kín sân Mỹ Đình để tạo cho toàn đội động lực thi đấu trước Malaysia”, anh nói.

Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trước trận bán kết lượt về. Malaysia sẽ phải tìm cách san lấp cách biệt nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Hai đội tái đấu lúc 20h ngày 19/8 trong trận bán kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Đội giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận sẽ đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.