Cỏ lá gừng Malaysia làm khó tuyển Việt Nam có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 16/8, một trong những vấn đề được quan tâm là điều kiện mặt cỏ tại sân vận động Kuala Lumpur. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu trên mặt cỏ lá gừng, loại mặt sân không thường xuyên được sử dụng tại Việt Nam.

Cỏ lá gừng có tên khoa học là Axonopus compressus, thuộc họ Hòa thảo (Poaceae). Theo dữ liệu từ Plants of the World Online, phạm vi phân bố tự nhiên của loài này là khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ. Đây là loài cây một năm hoặc lâu năm, sinh trưởng chủ yếu trong quần xã sinh vật nhiệt đới khô theo mùa. Cỏ lá gừng được du nhập tới nhiều khu vực nhiệt đới trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật của cỏ lá gừng là có màu xanh đậm, chịu bóng tốt hơn các loại cỏ sân vườn khác. Thân dạng bẹ mọc sát nhau tạo thành cụm, lá ngắn, hình bầu dục xòe ra xung quanh, đối xứng nhau tạo thành các lớp lá xếp thành nhiều tầng giống như đóa hoa.

Đội tuyển Việt Nam thích nghi với mặt cỏ lá gừng trong buổi tập chiều 14/8 tại Kuala Lumpur. (Ảnh: VFF)

Theo nghiên cứu của Khoa Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Đại học Putra Malaysia, loài cỏ này đặc biệt thích hợp với những khu vực có đất nghèo dinh dưỡng và điều kiện thiếu ánh sáng. Cỏ lá gừng được sử dụng phổ biến với mục đích phủ nền tại các sân thể thao.

Nhờ những đặc tính riêng khi được sử dụng trên sân thể thao, cỏ lá gừng có một số ưu điểm như yêu cầu chăm sóc và quản lý thấp hơn, ít bị sâu bệnh tấn công, cần ít phân bón hơn và có khả năng chịu bóng tốt. Tuy nhiên, do có phiến lá tương đối lớn, thảm cỏ có hình thức kém hấp dẫn và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách quả bóng di chuyển.

Khi bóng lăn trên mặt sân, tốc độ có thể giảm so với những loại cỏ có lá nhỏ và mịn. Độ nảy của bóng cũng có thể thiếu ổn định, qua đó tác động đến khả năng chuyền, nhận và kiểm soát bóng của cầu thủ, đặc biệt trong những tình huống tăng tốc hoặc xử lý ở cường độ cao.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Malaysia, cầu thủ Nguyễn Xuân Son cũng từng nhắc tới điều kiện mặt sân cỏ lá gừng trước trận đấu: “Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.

Cận cảnh mặt sân cỏ lá gừng. (Ảnh: Plants of the World Online)

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho rằng một trong những điều mà đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực để có màn trình diễn tốt trước đội chủ nhà là làm quen với mặt cỏ và điều kiện sân bãi mới.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, đây không phải là vấn đề quá xa lạ với các cầu thủ Việt Nam, bởi nhiều cầu thủ V.League đã có kinh nghiệm thi đấu trên mặt cỏ tương tự tại sân Gò Đậu (Bình Dương).

“Các cầu thủ V.League hầu hết đều đã thi đấu ở sân Bình Dương. Khi thi đấu ở một giải đấu như thế này, với tính chuyên nghiệp, cầu thủ phải làm quen với nhiều loại mặt sân khác nhau. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chủ động trao đổi với các cầu thủ về điều kiện thi đấu, trong đó có những chi tiết liên quan đến trang thiết bị như giày thi đấu. Ban huấn luyện đồng thời hướng dẫn các cầu thủ có sự chuẩn bị phù hợp để hạn chế cảm giác lạ lẫm khi thi đấu trên mặt sân mới”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.