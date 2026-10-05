Video Việt Nam 0-1 Malaysia: Lê Giang Patrik sững sờ

(VTC News) -

Video: Việt Nam 0-1 Malaysia.

Malaysia vượt lên dẫn trước đội tuyển Việt Nam 1-0 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 sau pha lập công của Tierney trong hiệp hai.

Phút 62, đội tuyển Malaysia tổ chức tấn công ngay sát vòng cấm Việt Nam. Tierney, cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, nhận bóng trước khu vực 16,5 m. Anh xoay người rồi tung cú dứt điểm nhanh, đưa bóng vào lưới trong sự bất ngờ của thủ môn Lê Giang Patrik.

Pha xử lý diễn ra rất nhanh khiến hàng phòng ngự Việt Nam không kịp áp sát. Lê Giang cũng phản ứng không kịp trước cú đá của Tierney và phải vào lưới nhặt bóng. Malaysia nhờ đó vượt lên dẫn 1-0 sau hơn một giờ thi đấu.

Tierney dứt điểm ngay sát vòng cấm địa, mở tỷ số cho Malaysia.

Trước đó, hai đội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và đẩy cao đội hình, nhưng Malaysia cũng có những thời điểm khiến hàng thủ áo đỏ gặp khó khăn. Bergson là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia với nhiều tình huống đi bóng và dứt điểm.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Việt Nam trong hiệp một xuất hiện ở phút bù giờ. Ngô Đăng Khoa tung cú sút căng sau pha phối hợp tấn công nhanh, nhưng bóng đi sượt cột dọc.

Ngay trước khi Malaysia ghi bàn, HLV Kim Sang-sik đưa Nguyễn Đình Bắc vào thay Williams Minh Hoàng nhằm tăng sức tấn công. Tuy nhiên, khi sự thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng, tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua và rơi vào thế bám đuổi.