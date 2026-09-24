Không bán được bản quyền, FIFA ASEAN Cup 2026 không được chiếu trực tiếp ở Việt Nam?

(VTC News) -

Tính đến chiều 24/9, chưa có đơn vị nào nắm giữ bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Trong số 14 quốc gia tham dự giải đấu, chỉ 3 nước công bổ sở hữu bản quyền gồm Indonesia, Australia và Lào. Tuy nhiên, họ cũng chỉ mua gói gồm các trận đấu của đội tuyển quốc gia nước sở tại với chi phí không tiết lộ.

Mức giá quá cao và tính hấp dẫn thực tế của giải đấu vẫn là hai rào cản khiến nhiều nhà đài chưa mạnh dạn chi tiền cho việc sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026. Theo những nguồn thông tin chưa chính thức, giá bản quyền truyền hình đã giảm từ 3 triệu USD còn 2,6 triệu USD và chỉ ở mức 2 triệu USD khi ngày khởi tranh cận kề.

Đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đá trận đầu tiên gặp Philippines ngày 26/9. Rất khó để có bất ngờ xảy ra và người hâm mộ được xem các cầu thủ thi đấu qua sóng truyền hình sạch.

Các nhà đài Thái Lan khẳng định rằng họ “không có cách nào” để khai thác có lãi nếu sở hữu bản quyền giải đấu ngắn ngày nhưng giá lên đến hàng triệu USD.

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong loạt trận quốc tế của FIFA từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 tại Indonesia. Việc giải diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ nước ngoài cũng có thể trở về thi đấu nếu được đội tuyển triệu tập theo đúng quy định của FIFA.

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác ASEAN Cup của AFF. 14 đội tuyển được chia làm 2 hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trước thời điểm bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh.

Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Ở Premier Division, các đội chia làm 2 bảng đấu. Hai đội nhất bảng vào chung kết. Hai đội nhì bảng đấu với nhau tranh hạng 3.