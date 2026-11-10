Video sập bờ kè bảo vệ đập thuỷ điện Pakistan, lũ cuồn cuộn cuốn công trường

(VTC News) -

Sập bờ kè bảo vệ một phần đập thuỷ điện Pakistan, nước lũ dâng cuốn trôi công trường

Sự cố buộc nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng và yêu cầu công nhân di chuyển đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, đây là sự cố lớn thứ hai tại dự án kể từ năm 2025. Trước đó, một vụ sập đê quây đã khiến công trình chậm tiến độ ít nhất 2 năm, đồng thời đẩy tổng mức đầu tư tăng hơn 285%.

Sự cố mới nhất xảy ra hôm thứ Hai (9/11) tại khu vực đường hầm số 5 thuộc dự án mở rộng thủy điện đập Tarbela giai đoạn 5, có công suất thiết kế 1.530 MW. Gói thầu xây dựng chính của dự án được giao cho Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (Power Construction Corporation of China Limited - PCCCL).

Ngay sau khi đoạn đê bao bảo vệ bị sập, một lượng nước lớn từ hồ chứa bất ngờ tràn vào khu vực công trường. Nhà chức trách lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, đình chỉ thi công và sơ tán công nhân khỏi những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Sập đập thuỷ điện Pakistan, nước lũ dâng cuốn trôi công trường

Ủy ban Kế hoạch Pakistan cảnh báo chi phí sản xuất điện quy dẫn bình quân trong vòng đời 30 năm của dự án có thể lên tới 27-28 PKR/kWh. Đây được đánh giá là mức cao nhất từ trước đến nay đối với một dự án năng lượng tái tạo tại Pakistan, khiến hiệu quả kinh tế và tính bền vững của công trình bị đặt dấu hỏi lớn.

Thời hạn hoàn thành dự án vì thế cũng phải điều chỉnh.