Tin nóng thế giới hôm nay 10/11: Bộ trưởng Pete Hegseth đối mặt sức ép luận tội

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 10/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Hạ viện Mỹ chuẩn bị xem xét 8 cáo buộc luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ngoài ra, cảnh báo cứng rắn của Iran trước nguy cơ Mỹ tiếp tục leo thang xung đột, các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, cùng những chính sách mới của Cuba nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là nội dung đáng chú ý.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt sức ép luận tội

Ngày 10/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đứng trước nguy cơ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện, sau khi Hạ nghị sĩ Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa trình nghị quyết gồm 8 điều khoản cáo buộc ông vi phạm pháp luật, Hiến pháp và lạm dụng quyền lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vừa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Kết quả được xem là phản ánh sự bất mãn của cử tri đối với cách chính quyền ông Trump điều hành đất nước, đặc biệt là việc xử lý cuộc chiến với Iran.

Ông Hegseth bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị.

Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nếu leo thang chiến tranh

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục leo thang xung đột, đồng thời kêu gọi Washington lựa chọn giải pháp ngoại giao thay vì quân sự.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz và tiến tới các cuộc đàm phán vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, Washington cần đáp ứng những điều kiện mà Iran đưa ra.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Theo đề xuất của Tehran, Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, nới lỏng trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận. Sau khi các biện pháp ban đầu được triển khai, Iran sẽ tiến hành mở lại eo biển Hormuz.

Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trước khi xung đột bùng phát có khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua. Việc tuyến đường này bị gián đoạn đã gây sức ép lớn đối với hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng quốc tế.

Nga tập kích hạ tầng năng lượng và cơ sở sản xuất UAV Ukraine

Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại nhiều khu vực. Theo tuyên bố của Moskva, các trạm biến áp cung cấp điện cho lực lượng quân sự và tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine bị tấn công tại 4 tỉnh, gồm Kiev, Dnipropetrovsk, Cherkasy và Vinnitsa.

Ngoài ra, quân đội Nga cho biết đã nhắm mục tiêu vào nhà máy Globinsky tại tỉnh Poltava, nơi được cho là địa điểm lắp ráp và lưu trữ các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố một tàu chở hàng khô vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng Ukraine bị tấn công trên biển Đen, trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng của Odessa.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh hệ thống năng lượng Ukraine chịu sức ép lớn trước mùa đông. Theo các thông tin được công bố, nhiều khu vực tại thủ đô Kiev và những thành phố lớn khác ghi nhận tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông công cộng, sản xuất công nghiệp, hệ thống sưởi và cấp nước.