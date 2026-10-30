Vỡ hồ băng ở Bhutan, lũ cuồn cuộn phá tan nhà cửa như tận thế

(VTC News) -

Khoảnh khắc nước lũ đổ xuống thị trấn tại Bhutan, nhiều ô tô bị mắc kẹt.

Theo các báo cáo truyền thông, trận lũ do hồ băng Shintaphu bị vỡ gây ra đã cuốn trôi nhiều cơ sở hạ tầng tại khu suối nước nóng Gasa Tshachu ở vương quốc Bhutan thuộc dãy Himalaya, khiến Ấn Độ phát cảnh báo lũ quét ở biên giới. Theo truyền hình quốc gia BBS, chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Sau khi sự cố xảy ra, nhiều video ghi lại cảnh dòng nước lũ cuồn cuộn đổ xuống thị trấn tại Bhutan cho thấy hàng loạt xe ô tô bị nhấn chìm, không thể thoát khỏi “cánh cửa tử thần”. Thậm chí, tầng 1 của nhiều tòa nhà cũng bị nước lũ tràn vào, gây thiệt hại nặng nề.

Cơ quan Giám sát và Dự báo Lũ Ấn Độ phát cảnh báo mực nước có thể tăng đột ngột trong vài giờ tới tại huyện Alipurduar ở Tây Bengal và huyện Dhubri ở bang Assam. Giới chức Ấn Độ ước tính nước lũ từ khu vực thượng nguồn Punatsangchu có thể tới biên giới trong khoảng 6 - 8 giờ tới.

Trong video khác do tài khoản mạng xã hội X/Megh Updates đăng tải cũng cho thấy nước lũ dâng cao nhấn chìm ngôi nhà trong đêm. Người dân và du khách trong khu vực được sơ tán trước khi lũ tràn tới.

Nước lũ tràn xuống một ngôi làng trong đêm.

Theo BBS, mức độ thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào đêm muộn chưa thể xác định do trời tối và dòng nước chảy xiết. Hai cây cầu Bailey - loại cầu được lắp ghép từ cấu kiện đúc sẵn, có thể vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng - được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi.

Đây không phải lần đầu khu vực Gasa Tshachu hứng chịu lũ quét. Năm 2021, sông Mochhu từng đổi dòng, khiến nước lũ tràn qua và tàn phá khu vực này. Theo báo Kuensel, một đoạn đường dẫn đến làng Laya, nơi có suối nước nóng Gasa Tshachu, bị cuốn trôi, khiến tuyến đường không thể lưu thông.

Theo NDTV, Bhutan hiện có 567 hồ băng, trong đó 17 hồ được xếp vào nhóm có nguy cơ cao gây lũ quét do vỡ hồ. Trận lũ vừa xảy ra tại hồ băng Shintaphu hôm 29/10, cuốn trôi nhiều công trình tại khu suối nước nóng Gasa Tshachu, đã làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa ngày càng lớn từ các hồ băng trên dãy Himalaya.