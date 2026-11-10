Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cùng chứng kiến Lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong số các văn kiện đã được ký kết.

Các văn kiện đã được ký kết gồm:

- Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam. Thỏa thuận vay với JICA cho Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3.

- Công hàm trao đổi (E/N) với Nhật Bản về khoản vay ODA cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cùng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản tài khóa 2025-2026.

- Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản tài khóa 2025-2026.

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển trường Đại học Việt - Nhật tại Việt Nam.

- Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về hợp tác môi trường.

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Nội các, Chính phủ Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương.

- Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về hợp tác môi trường.

- Thỏa thuận “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2027-2030 do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

- Bản Ghi nhớ giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Cục Sáng chế Nhật Bản về thẩm định nhanh.

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Hiện có khoảng 2000 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; đầu tư tập trung vào công nghệ chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện, kinh doanh bất động sản. Kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng.

Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều nhất trong tổng số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản (khoảng 310 nghìn người). Trong 9 tháng đầu năm 2026, có gần 41 nghìn người sang Nhật Bản làm việc, chiếm khoảng 39,8% tổng số lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới chính thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở từ năm 2003, tiểu học từ năm 2019. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ lớn nhất cho ngành giáo dục - đào tạo của Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ ODA.

Vốn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam còn tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; cải thiện về mặt xã hội và rút ngắn chênh lệch phát triển; bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực quản lý hành chính.

Việt Cường-Tuấn Nhật (VOV)