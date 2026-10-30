Vỡ hồ băng ở Bhutan: 7,4 triệu khối nước đe dọa phá hủy thủy điện

(VTC News) -

Sự cố vỡ hồ băng Shintaphu tại Bhutan, khiến khoảng 7,4 triệu m³ nước đổ xuống hạ lưu.

Dự án Punatsangchhu trong khu vực là công trình hợp tác quy mô lớn giữa Ấn Độ và Bhutan. Trận lũ hiện đã gây hư hại một hệ thống tưới tiêu sử dụng năng lượng mặt trời, buộc chính quyền hai bang Tây Bengal và Assam của Ấn Độ phát cảnh báo khẩn cấp, sơ tán người dân ven sông.

Theo Bộ Tài nguyên Nước Ấn Độ và các cơ quan chức năng, hồ Shintaphu (còn gọi là Lemthang hoặc Sintaphu), nằm tại huyện Gasa, Bhutan, bị vỡ bờ, giải phóng lượng nước ước tính 7,4 triệu m³. Nước lũ tràn vào sông Mo, sau đó đổ về sông Sankosh, tuyến sông chảy dọc ranh giới hai bang Tây Bengal và Assam.

Đài truyền hình Ấn Độ đưa hình ảnh các công trình bị ảnh hưởng và hoạt động sơ tán.

Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về tác động đối với các công trình thủy điện trên lưu vực, nhất là dự án Punatsangchhu. Mực nước sông tăng đột ngột có thể tạo áp lực đối với hạ tầng và hoạt động vận hành công trình. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận dự án thủy điện này bị hư hại hoặc gặp sự cố trực tiếp.

Tại Bhutan, trận lũ quét trên sông Mo Chhu cũng gây thiệt hại cho hệ thống tưới tiêu nâng nước bằng năng lượng mặt trời tại khu vực Dochhukha-Dzomlingthang-Ritsa, thuộc xã Guma, huyện Punakha. Công trình được lắp đặt đầu năm nay nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo thông báo của chính quyền địa phương, hệ thống đã bị hư hại một phần và hiện ngừng hoạt động. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.

Hồ băng ở Bhutan cũng được cho là gây lũ quét ở Nepal. (Nguồn: Mạng xã hội)

Ngoài ra, đất đá và bùn do dòng lũ cuốn theo đã phủ kín một đoạn quốc lộ Punakha-Gasa tại khu vực Dzomlingthang, ảnh hưởng đến giao thông.

Trong khi đó, theo dự báo, dòng lũ có thể tiếp cận các khu vực biên giới Ấn Độ trong vòng 6-8 giờ, đe dọa nhiều khu dân cư ven sông. Nguy cơ càng đáng lo ngại khi Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn tại huyện Alipurduar, bang Tây Bengal, trong ngày 30/10.

Tại bang Tây Bengal, chính quyền đã triển khai sơ tán khẩn cấp từ đêm 29/10 tại các làng ven sông Sankosh thuộc huyện Alipurduar. Người dân được yêu cầu di chuyển đến các điểm tránh trú an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Một cây cầu bị lũ quét cuốn.

Tại bang Assam lân cận, chính quyền tăng cường giám sát các huyện Dhubri và Kokrajhar, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ quốc gia. Đến 6h30 ngày 30/10, mực nước sông Sankosh vẫn ổn định, song các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì cảnh giác cao.

Tại Bhutan, lũ quét cũng gây thiệt hại cho khu suối nước nóng tự nhiên Gasa Tshachu, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc nước này. Theo đài truyền hình quốc gia BBS, chưa ghi nhận thương vong, nhưng mức độ thiệt hại chưa thể xác định do trời tối và dòng nước chảy xiết. Hai cầu Bailey (loại cầu lắp ghép từ các cấu kiện đúc sẵn) được cho là đã bị cuốn trôi.

Trong khi đó, báo Kuensel cho biết một đoạn đường dẫn đến làng Laya, nơi có khu suối nước nóng, đã bị phá hủy, khiến tuyến đường không thể lưu thông và phải đóng cửa vô thời hạn. Đây là lần thứ hai khu vực Gasa Tshachu hứng chịu lũ quét nghiêm trọng, sau sự cố năm 2021 khi sông Mochhu đổi dòng và tràn qua khu vực.