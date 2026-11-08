Mưa lớn bủa vây Huế, hàng loạt hồ chứa lớn xả nước

(VTC News) -

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành văn bản gửi các ban ngành và địa phương liên quan về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch, căn cứ mực nước hồ Tả Trạch lúc 6h ngày 8/11 đạt cao trình +36,86m, để đảm bảo cho công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới, đơn vị dự kiến sẽ thực hiện điều tiết nước lúc 15 - 17h ngày 8/11.

Số cửa điều tiết 1 cửa cống xả sâu. Lưu lượng qua cống xả sâu khoảng từ 110m3/s đến 150m³/s; lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80m³/s. Tổng lưu lượng xả từ 190m3/s đến 230m³/s.

Hồ Tả Trạch điều tiết lũ trong đợt mưa lớn vào cuối năm 2025. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế)

Hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng ra văn bản yêu các đơn vị liên quan vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và A Lin B1 nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới sẽ vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với lưu lượng có thể đến 900 m³/s, thời gian bắt đầu vận hành từ 10h ngày 9/11.

Bên cạnh đó, hồ chứa thủy điện A Lin B1 cũng thực hiện vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với mức lưu lượng có thể đến 500 m³/s, thời gian vận hành bắt đầu từ 8h ngày 9/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du cùng các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và xã, phường tập trung triển khai thực hiện thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Theo dự báo, từ 8 - 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 6 - 15/11 phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.