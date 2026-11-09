Video: Thời khắc nước lũ cuồn cuộn đổ qua đường Hồ Chí Minh ở xã miền núi Huế

(VTC News) -

Dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ qua đường Hồ Chí Minh ở Huế

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 2 (TP Huế) cho biết, đến tối 9/11 do mưa lớn, một số vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã bị ngập cục bộ. Hiện các vị trí ngập được bố trí rào chắn, biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Mức ngập hiện chưa đến 0,5m.

Mưa lớn khiến nước lũ tràn lên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 (TP Huế). (Ảnh: Thái Liêng)

Theo clip của anh Đặng Thái Liêng - Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Hợp Thành ghi lại, đoạn đường Hồ Chí Minh qua cụm Diên Mai (thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2) hiện bị ngập cục bộ, nước chảy xiết qua mặt đường như thác đổ, trong khi trời thì liên tiếp mưa lớn. Dòng nước chảy mạnh khiến việc lưu thông qua khu vực ngập úng rất nguy hiểm.

Anh Đặng Thái Liêng cho biết, đoạn đường kể trên thường xuyên xảy ra ngập khi có mưa lớn. Hiện lực lượng an ninh trật tự cơ sở đang túc trực tại khu vực để cảnh báo, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Lực lượng chức năng thực hiện rào chắn vị trí ngập sâu trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2, bố trí lực lượng túc trực, điều tiết giao thông. (Ảnh: Thái Liêng)

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cũng phát cảnh báo nguy cơ lũ trên các sông trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 12/11.

Theo đó, trong những ngày tới, lũ tại TP Huế được dự báo có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Đợt mưa lớn này được dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 9 đến 12/11 phổ biến 300-500 mm, có nơi vượt 700 mm.

Trước nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế ký công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong công điện, lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo, diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó...

Ngoài ra, để ứng phó với đợt mưa lớn dự báo kéo dài nhiều ngày, nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên ở TP Huế triển khai phương án điều tiết nước để ứng phó đợt mưa lớn. Cụ thể, từ chiều 8/11, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng dự kiến 190-230 m3/s, gồm 110-150 m3/s qua cống xả sâu và 80 m3/s qua nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 10h ngày 9/11, có thể đạt 900 m3/s. Hồ thủy điện A Lin B1 cũng tăng lưu lượng xả từ 8h ngày 8/11 lưu lượng có thể đạt 500 m3/s.

Các hồ được yêu cầu điều tiết tăng dần lưu lượng, tránh xả đột biến, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong suốt đợt mưa lũ.