Video mở hộp mô hình iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra trước sự kiện

(VTC News) -

Chỉ còn khoảng một tuần trước sự kiện “Surprise and Shine”, mô hình gần hoàn thiện của iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đã xuất hiện trên mạng.

Video được đăng tải bởi Unbox Therapy, kênh công nghệ thường thực hiện các nội dung mở hộp sản phẩm mới, đồng thời giới thiệu cả những thiết bị mô phỏng và nguyên mẫu rò rỉ.

Trong video, người dẫn chương trình Lewis Hilsenteger lần lượt giới thiệu iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra màn hình gập. Theo nguồn tin, các mô hình này được chuyển đến từ Trung Quốc.

So với những mô hình từng xuất hiện trước đó, mô hình lần này của iPhone Ultra có mức độ hoàn thiện cao hơn với logo Apple, hệ thống nút bấm và loa được bố trí rõ ràng.

Video mở hộp mô hình iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập của Apple.

iPhone Ultra mang kiểu dáng giống hộ chiếu

Theo video, iPhone Ultra có kiểu dáng khá giống một cuốn hộ chiếu khi gập lại, tương đồng với hướng thiết kế của Galaxy Z Fold8. Đây là khác biệt lớn nếu đặt cạnh iPhone truyền thống bởi thân máy được tối ưu theo chiều ngang khi gập thay vì dạng thanh dài quen thuộc.

Mô hình cho thấy thiết bị sở hữu cụm camera gồm hai ống kính ở mặt sau cùng thiết kế kết hợp giữa các góc bo tròn và những đường nét sắc cạnh. Cách bố trí này cho thấy Apple có thể đang theo đuổi một ngôn ngữ thiết kế riêng cho dòng iPhone màn hình gập.

Trong video, phần màn hình gập vẫn xuất hiện một nếp gấp khá rõ. Chi tiết này trái với một số thông tin rò rỉ trước đó cho rằng Apple đã tìm cách giảm đáng kể dấu nếp gấp trên màn hình.

Nếp gấp này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm khi đọc nội dung, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng có nền sáng.

Thiết kế dạng hộ chiếu cũng có thể đem lại một số lợi ích thực tế. Khi gập lại, kích thước màn hình ngoài rộng hơn có thể giúp người dùng thao tác trên màn hình ngoài thuận tiện hơn so với một số smartphone màn hình gập có màn hình ngoài quá hẹp.

Ngược lại, hình dáng này cũng có thể khiến thiết bị chiếm nhiều không gian hơn trong túi quần hoặc túi nhỏ.

iPhone 18 Pro Max gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế

Sau iPhone Ultra, Hilsenteger giới thiệu các mô hình iPhone 18 Pro Max với nhiều màu sắc khác nhau, gồm đỏ anh đào đậm, xanh ánh kim, bạc và đen. Trong đó, màu đỏ anh đào đậm được cho là màu chủ đạo mà Apple có thể sử dụng để tạo điểm nhận diện cho thế hệ mới.

Về tổng thể, iPhone 18 Pro Max không cho thấy sự thay đổi quá lớn so với dòng iPhone 17. Máy tiếp tục sử dụng thiết kế màn hình tràn viền cùng cụm camera lớn ở mặt lưng.

Cụm camera vẫn gồm nhiều ống kính và đèn LED được bố trí ở phía bên phải, duy trì cách sắp xếp quen thuộc trên các mẫu iPhone Pro Max gần đây.

Điều này có thể mang lại lợi ích cho người dùng đang quen với iPhone hiện tại. Việc giữ lại ngôn ngữ thiết kế cũ giúp quá trình chuyển sang thế hệ mới ít gây xáo trộn, đồng thời phụ kiện như ốp lưng, miếng dán hoặc cách cầm máy có thể không thay đổi quá nhiều về mặt trải nghiệm.

Tuy nhiên, nếu người dùng kỳ vọng một màn “lột xác” về ngoại hình, iPhone 18 Pro Max có thể không đáp ứng được mong đợi đó.

Một chi tiết khác được nhận thấy khi đặt hai thiết bị cạnh nhau là iPhone 18 Pro Max cao hơn đáng kể so với iPhone Ultra khi mẫu máy gập đang ở trạng thái gập.

Cách biệt này phản ánh hai hướng tiếp cận khác nhau: Pro Max tiếp tục tối ưu cho trải nghiệm smartphone dạng thanh truyền thống, iPhone Ultra ưu tiên khả năng mở rộng diện tích hiển thị thông qua cơ chế gập.

Sự kiện Apple ngày 9/9

Apple đã xác nhận sự kiện lớn tiếp theo diễn ra ngày 9/9 lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương. Đây cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức dưới thời CEO mới - John Ternus, sau khi Tim Cook rời vị trí CEO vào ngày 31/8.

Bên cạnh iPhone, Apple sẽ giới thiệu ít nhất 8 sản phẩm mới, bao gồm cặp tai nghe không dây AirPods và các mẫu Apple Watch Series 12. Công ty cũng có thể công bố thêm một số thiết bị dành cho hệ sinh thái nhà thông minh.