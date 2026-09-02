iPhone 18 Pro Max dần lộ diện trước thềm ra mắt

(VTC News) -

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital tiết lộ thông tin về các màu sắc mới sẽ có mặt trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tài khoản này nổi tiếng với việc cung cấp các thông tin rò rỉ chính xác về sản phẩm của Apple trước khi chính thức ra mắt.

Theo thông tin được chia sẻ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có ba tùy chọn màu sắc: Dark Cherry/Burgundy (đỏ tía), Sky Blue (xanh da trời) và Black (đen).

Các màu sắc được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: MacWorld)

Màu xanh da trời từng được sử dụng cho iPhone Air và MacBook Air trước đây, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng với ánh bạc. Màu sắc này sẽ thay thế cho màu bạc/trắng truyền thống.

Đặc biệt, phiên bản màu Dark Cherry/Burgundy là tùy chọn hoàn toàn mới, dự kiến sẽ trở thành màu sắc chủ đạo, tương tự như phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) trên iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max được trang bị hệ thống camera với khả năng thay đổi khẩu độ, tính năng này chỉ có trên phiên bản Pro Max, trong khi mẫu Pro không hỗ trợ.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/9 (giờ Thái Bình Dương), tức 0 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Theo thông lệ, công ty sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào thứ sáu ngay sau sự kiện, và sản phẩm sẽ được giao đến tay khách hàng trong vòng một tuần.

Tuy nhiên, năm nay Apple có thể sẽ lùi lịch đặt hàng trước sang thứ bảy (ngày 12/9) và thời gian sản phẩm lên kệ cũng sẽ được dời sang ngày 19/9, theo Macworld.