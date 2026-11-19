(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moskva sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về vấn đề an ninh châu Âu, nhưng sẽ không hy sinh lợi ích của chính mình.

Ông Putin đưa ra phát biểu trên với các phóng viên hôm thứ Năm tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sau cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm những thỏa hiệp mà theo tôi, hoàn toàn có thể đạt được”, ông Putin trả lời câu hỏi của Steve Rosenberg, biên tập viên BBC phụ trách Nga.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga cũng đề cập đến các vấn đề lãnh thổ, bao gồm những vấn đề liên quan đến xung đột Ukraine. “Tất cả mọi người đều phải nhìn nhận những thực tế trên thực địa”, ông nói, đồng thời cho biết điều này áp dụng cho cả Moskva lẫn các đối tác đàm phán của Nga.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không hy sinh các lợi ích của mình, nhưng sẵn sàng tìm kiếm những thỏa thuận có thể được các bên cùng chấp nhận.

“Chúng tôi chỉ cần các bên tham gia khác trong tiến trình này cũng thừa nhận thực tế trên thực địa và chấp nhận những thỏa hiệp tương tự”, ông tuyên bố. Ông nói thêm rằng mình không nhìn thấy bất kỳ “trở ngại không thể vượt qua” nào đối với việc đạt được các thỏa thuận.

Cuộc gặp ba bên lịch sử kéo dài khoảng 90 phút. Sau đó, ba nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế, thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và tăng cường đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Putin và ông Trump đã hội đàm song phương. Tại phiên họp này, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lạc quan rằng “rất nhiều điều tuyệt vời” có thể đạt được từ cuộc gặp.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cũng đã tiến hành hội đàm song phương kéo dài hơn hai giờ. Tổng thống Nga mô tả đây là một “cuộc trò chuyện thực chất” với “người bạn tốt” của mình.

Bác bỏ cáo buộc Nga đe dọa châu Âu

Cũng trong cuộc trao đổi với báo chí tại Thâm Quyến, ông Putin chỉ trích những tuyên bố mà ông cho là mang tính kích động chiến tranh từ các nước châu Âu, trong đó có cảnh báo rằng xung đột với Moskva có thể bùng phát trước năm 2030.

“Những lời bàn tán về cuộc tấn công nào đó nhằm vào châu Âu là gì vậy? Mọi người đều hiểu rằng chúng tôi không tìm kiếm xung đột với châu Âu. Đó hoàn toàn là điều vô nghĩa”, ông Putin nói.

Ông cho biết phía Mỹ đang thúc giục Nga khôi phục quan hệ với châu Âu, nhưng Moskva không phải là bên phá hoại những mối quan hệ này ngay từ đầu. “Người Mỹ đang thúc giục chúng tôi khôi phục quan hệ với châu Âu, nhưng ngay từ đầu chúng tôi chưa bao giờ phá hoại quan hệ với họ”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đề cập đến lĩnh vực công nghệ, Tổng thống Putin cho rằng Nga có “lợi thế toàn cầu” trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông, việc duy trì hoạt động của các trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn năng lượng rất lớn. Nga có khả năng đáp ứng nhu cầu này nhờ vị thế mà ông mô tả là “nhà lãnh đạo không thể tranh cãi” trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Đáp trả các cuộc tấn công vào cầu Crimea

Liên quan đến xung đột Ukraine, ông Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea, công trình nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong tuần này.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo đòn đáp trả của Moskva sẽ “gây đau đớn hơn gấp nhiều lần” cho chính quyền Kiev.

Ông nhấn mạnh cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền là một công trình dân sự thuần túy. Ông cũng khẳng định những hư hại đối với cây cầu sẽ được khắc phục.