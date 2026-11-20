Kết quả cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa hai đảng về quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống. Với 51 phiếu chống và 48 phiếu thuận, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ nghị quyết được Hạ viện thông qua trước đó. Nghị quyết chỉ cần đa số quá bán để được thông qua tại Thượng viện, nhưng không nhận được đủ sự ủng hộ.

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Seth Moulton của bang Massachusetts đề xuất, yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi những hoạt động thù địch chống Iran, ngoại trừ các lực lượng cần thiết để bảo vệ Mỹ hoặc các đồng minh, đối tác trước nguy cơ bị tấn công cận kề.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ngày 15/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết với tỷ lệ 220 phiếu thuận và 204 phiếu chống. Tuy nhiên, do được xây dựng dưới hình thức nghị quyết đồng thời của hai viện Quốc hội, văn kiện này không được chuyển đến Tổng thống để ký ban hành và không có hiệu lực pháp lý bắt buộc. Vì vậy, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết cũng chủ yếu mang ý nghĩa chính trị, thể hiện quan điểm của Quốc hội đối với việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát Thượng viện cho đến khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027, sau khi đảng Dân chủ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Một số lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong đó có Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance, đã thừa nhận cuộc chiến Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng này thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện cho thấy dù đang chịu sức ép chính trị, phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của phe Dân chủ nhằm hạn chế hoạt động quân sự của chính quyền.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ đang tiếp tục thúc đẩy việc tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với cuộc chiến. Ngoài nghị quyết về quyền chiến tranh, phe Dân chủ còn kêu gọi loại bỏ các khoản ngân sách dành cho chiến dịch quân sự tại Iran khỏi những dự luật chi tiêu liên bang trong thời gian tới.

Cuộc bỏ phiếu cũng diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump đang cân nhắc những bước đi tiếp theo đối với Iran. Sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Thâm Quyến, ông Trump cho biết Washington chưa vội đưa ra quyết định mới về cuộc xung đột, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Quang Trung (VOV-Washington)