Video hiện trường nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, 17 công nhân thiệt mạng

(VTC News) -

Video hiện trường nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 9/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy thép Habaş ở Aliağa, cách thành phố cảng Izmir khoảng 60 km về phía bắc, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 17 công nhân thiệt mạng và 12-13 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương.

Thống đốc Izmir Süleyman Elban cho biết một cần cẩu đang chở nồi hơi thay thế đã đổ sập, vật liệu rơi trúng lò nung phía dưới, gây ra vụ nổ và đám cháy. Công ty vận hành nhà máy thông tin tai nạn xảy ra trong lúc bảo trì định kỳ một lò hồ quang điện.

Hiện trường nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 17 người thiệt mạng.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan ban đầu xác nhận 16 người chết sau cuộc họp nội các. Sau đó, Bộ trưởng Y tế Kemal Memişoğlu thông báo một công nhân bị thương nặng đã tử vong, nâng số nạn nhân lên 17. Tất cả người chết và bị thương đều là công nhân của nhà máy.

Thống đốc Elban cho hay một số người được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Video ghi lại cho thấy lửa lớn và khói dày bao trùm nhà máy. Một nhân chứng mô tả vụ nổ mạnh đến mức “giống như động đất”.

Hãng thông tấn Anadolu thông tin, hoạt động sản xuất tại nhà máy đã dừng để bảo trì nên có khoảng 200 công nhân có mặt, thấp hơn mức thường lệ khoảng 300 người. Ông Erdoğan cho biết các cuộc điều tra tư pháp và hành chính đã được mở nhằm làm rõ nguyên nhân và xác định có sơ suất hay không.

Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, 17 công nhân thiệt mạng.

BBC tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn truyền thông địa phương cho biết ít nhất 5 người đã bị bắt giữ. Theo AFP, các tổ chức bảo vệ người lao động từng lên tiếng về những vụ tai nạn chết người trước đây tại nhà máy này.

Tổ chức Giám sát An toàn và Sức khỏe Lao động Thổ Nhĩ Kỳ, một tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhấn mạnh vụ việc cho thấy những rủi ro công nhân ngành công nghiệp nước này đang đối mặt. Aliağa là khu công nghiệp lớn và là một trong những trung tâm sản xuất thép hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.