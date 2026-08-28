Công bố đơn vị độc quyền phát sóng Heineken Pickleball World Cup 2026

(VTC News) -

Heineken Pickleball World Cup 2026 là lần thứ ba giải đấu được tổ chức và là lần đầu tiên World Cup pickleball đến châu Á.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, khoảng 5.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Đà Nẵng, tranh tài từ ngày 30/8 đến 6/9 ở hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân. Các trận đấu diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn cùng một số cụm sân pickleball trên địa bàn thành phố.

Đỗ Minh Quân tham dự Heineken Pickleball World Cup 2026.

Ở hạng mục Quốc gia, Việt Nam nằm tại bảng A nội dung Open, cùng Colombia, Quần đảo Cayman và Chile. Đây sẽ là thử thách đáng chờ đợi với đội chủ nhà khi phải đối đầu các đại diện quốc tế ngay từ vòng bảng.

Đội hình Open của Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Ken Tam, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc, trong đó Đỗ Minh Quân giữ vai trò đội trưởng.

Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 USD, Heineken Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới, góp phần thu hút nhiều tay vợt quốc tế đến tranh tài tại Đà Nẵng.

Đối đầu với các tay vợt Việt Nam là nhiều gương mặt quốc tế đáng chú ý như Roos Van Reek, Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro, Jack Wong, Nicola Schoeman, Harsh Mehta và Jay Devilliers. Danh sách này tạo nên một sân chơi đa dạng về phong cách và trình độ, đồng thời mang đến cơ hội cọ xát đặc biệt cho các VĐV Việt Nam.

Là đơn vị tổ chức thực hiện cùng Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty TNHH Liên kết America & Asia, FPT Play đồng thời đảm nhiệm vai trò phát sóng trực tiếp và độc quyền giải đấu tại Việt Nam.

Lễ khai mạc Heineken Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 2/9 tại Đà Nẵng, kỳ vọng là khoảnh khắc đặc biệt khi cộng đồng pickleball quốc tế cùng hội tụ, mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của các đội tuyển quốc gia và VĐV quốc tế, cùng hoạt động hướng tới thiết lập một kỷ lục Guinness thế giới mới tại Việt Nam.

Từ ngày 30/8, người hâm mộ có thể theo dõi hành trình của Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển cùng các tuyển thủ Việt Nam khi tranh tài với những tay vợt quốc tế trên hệ thống FPT Play.