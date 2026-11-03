Vì sao nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị 'thực phẩm sinh tồn'?

(VTC News) -

Theo các báo cáo từ truyền thông quốc tế, ít nhất 33 quốc gia trên thế giới ban hành hướng dẫn, khuyến cáo các hộ gia đình dự trữ lương thực, nước uống và những vật dụng thiết yếu nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Thời gian dự trữ được khuyến nghị khác nhau giữa các quốc gia. Trong đó, Pháp và Anh đề nghị người dân chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để duy trì sinh hoạt trong ít nhất 72 giờ.

(Ảnh minh họa)

Chính quyền vùng Normandy của Pháp cũng kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị từ sớm, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách ứng phó. “Đừng đợi đến khi tình huống khẩn cấp xảy ra mới chuẩn bị. Hãy hành động ngay từ bây giờ”, chính quyền vùng Normandy nhấn mạnh trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội.

Tại Anh, Thủ tướng Andy Burnham cũng khuyến khích các hộ gia đình dự trữ thực phẩm có thể bảo quản lâu dài, chẳng hạn như đậu đóng hộp và súp đóng hộp, để sử dụng khi cần thiết.

Canada, Nhật Bản, Mexico và Hà Lan cũng đưa ra khuyến nghị dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ba ngày. Trong khi đó, Thụy Điển và Na Uy khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị nguồn cung thiết yếu cho tối đa một tuần.

Đáng chú ý, Đức khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong tối đa 10 ngày, nhằm giúp các hộ gia đình duy trì sinh hoạt trong trường hợp hoạt động cứu trợ khẩn cấp hoặc các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Tại Mỹ, hướng dẫn chính thức của chính phủ cũng khuyến khích người dân chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong nhiều ngày.

Lầu Năm Góc đã triển khai sáng kiến FORTRESS nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các cơ sở quân sự trước những tình huống gián đoạn nguồn cung. Mục tiêu là giúp nhiều căn cứ quân sự có thể hoạt động độc lập trong tối đa 90 ngày nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

FORTRESS là chương trình riêng dành cho lĩnh vực quân sự, không đồng nghĩa với các khuyến cáo của Chính phủ Mỹ đối với người dân về việc dự trữ nhu yếu phẩm.

Ấn Độ khuyến cáo các gia đình chuẩn bị bộ dụng cụ ứng phó thiên tai, dù chưa quy định cụ thể thời gian dự trữ. Danh mục vật dụng được khuyến nghị bao gồm thực phẩm không dễ hư hỏng, nước uống, thuốc men, pin, đèn pin và radio.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đang đẩy mạnh khuyến cáo người dân chuẩn bị túi đồ khẩn cấp. Ngày 2/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan đề nghị mỗi gia đình dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ đầu sau khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp. Cơ quan này nhấn mạnh, túi sinh tồn cần gọn nhẹ, chống nước, dễ mang theo khi sơ tán và được kiểm tra định kỳ để bảo đảm luôn sẵn sàng sử dụng.

Ở cấp độ khu vực, Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai chiến lược chuẩn bị ứng phó khủng hoảng từ tháng 3/2025, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, nguy cơ xung đột và các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Các chuyên gia lưu ý, việc nhiều chính phủ đồng loạt nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị ứng phó khẩn cấp không có nghĩa họ dự báo chiến tranh hay một thảm họa lớn sắp xảy ra.

Thay vào đó, đây là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người dân và cộng đồng duy trì những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, chủ động vượt qua các đợt gián đoạn tạm thời và có đủ khả năng tự ứng phó trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ, cứu trợ tiếp cận.