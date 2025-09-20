Sân bay châu Âu hỗn loạn vì tấn công mạng

(VTC News) -

Theo Reuters, cuộc tấn công mạng vào hệ thống làm thủ tục check-in lên máy bay gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay ở châu Âu. Các sân bay lớn như Heathrow (London, Anh), Brussels (Bỉ) và Berlin (Đức) bị ảnh hưởng, khiến hàng loạt chuyến bay bị chậm trễ và hủy bỏ.

Sân bay quốc tế Brussels, Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Sân bay Brussels xác nhận các hệ thống tự động bị vô hiệu hóa, buộc phải chuyển sang xử lý thủ công dẫn đến tình trạng ùn tắc.

“Điều này ảnh hưởng lớn đến lịch trình chuyến bay và đáng tiếc sẽ gây ra nhiều chậm trễ và hủy chuyến. Nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực khắc phục sự cố", thông báo nêu rõ.

Các sân bay bị ảnh hưởng khuyến cáo hành khách có chuyến bay dự kiến ​​vào thứ Bảy nên xác nhận lịch trình di chuyển với hãng hàng không trước khi đến sân bay. Sân bay Heathrow (London) cũng cảnh báo nguy cơ chậm trễ do “vấn đề kỹ thuật” từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Sân bay Berlin (Đức) cho biết thời gian chờ tại quầy thủ tục sẽ kéo dài hơn bình thường, trong khi khuyến nghị hành khách nên xác nhận lịch trình trước khi di chuyển.

Người phát ngôn sân bay Frankfurt (Đức) cho hay cơ sở này không bị ảnh hưởng bởi sự cố.