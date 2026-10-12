Vì sao nam giới chụp ảnh bạn gái thường ảnh nào cũng xấu?

(VTC News) -

Mâu thuẫn của các cặp đôi trong chuyến du lịch không chỉ xuất phát từ chuyện “ăn gì, đi đâu, ở đâu”, một trong những nguyên nhân “kinh điển” nhất gây cãi vã là chất lượng những bức hình kỷ niệm mà “đằng trai” chụp. Các bạn nữ có thể mất rất nhiều thời gian để trang điểm, mặc đẹp nhưng lúc lên hình lại bị “dìm hàng”. Nhiều phụ nữ kết luận rằng muốn có ảnh đẹp thì không nên nhờ bạn trai chụp vì kiểu gì cũng xấu.

Hiện tượng này không hoàn toàn xuất phát từ sự vô tâm hay cẩu thả, mà bắt nguồn từ những khác biệt căn bản về tâm lý, tư duy thị giác và kỹ năng quan sát giữa hai giới.

Nhiều cặp đôi cãi nhau vì bạn trai chụp ảnh xấu trong chuyến du lịch. (Ảnh: iStock)

Cách nhìn “lệch pha” về tấm ảnh đẹp

Nam giới và nữ giới có cách tiếp nhận hình ảnh hoàn toàn khác nhau khi nhìn qua ống kính. Khi cầm máy ảnh lên, đàn ông thường nhìn bức ảnh theo góc độ kỹ thuật hoặc bức tranh tổng thể của không gian.

Họ kiểm tra xem nhân vật đã nằm trong khung hình chưa, cảnh phía sau có bị khuất không, hoặc hậu cảnh có lấy đủ ngôi chùa, bờ biển hay quán cà phê hay không. Đối với nam giới, một bức ảnh đạt yêu cầu là bức ảnh ghi nhận đầy đủ sự kiện và bối cảnh: “Bạn gái tôi đang đứng ở địa điểm A”.

Trong khi đó, nữ giới quan sát bức ảnh dựa trên từng chi tiết cá nhân. Họ chú ý đến biểu cảm khuôn mặt, nụ cười có tự nhiên không, mái tóc có bị rối, dải áo có bị lệch, và tỷ lệ cơ thể trong khung hình ra sao. Khi nam giới hài lòng vì đã chụp được người và cảnh, nữ giới lại thất vọng vì những chi tiết nhỏ làm ảnh hưởng đến diện mạo tổng thể. Sự lệch pha trong tiêu chí đánh giá này chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tấm ảnh không như ý.

Sự khác biệt trong tư duy thị giác khiến nam cảm thấy mình chụp đẹp, nhưng bạn nữ lại chê. (Ảnh: ShutterStock)

Chụp vội do tâm lý ghi dấu khoảnh khắc

Động lực chụp ảnh của nam giới thường mang tính ghi nhận thực tế. Họ muốn lưu giữ một khoảnh khắc chân thực, nhanh chóng để tiếp tục chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Chính vì ưu tiên tính nhanh gọn, nam giới thường bấm máy ngay khi bạn gái vừa quay sang, chưa kịp chuẩn bị tư thế hay điều chỉnh biểu cảm. Những bức ảnh chụp vội này thường bắt trúng các cử động dở dang như nheo mắt hay quay đầu.

Ngược lại, với nữ giới, chụp ảnh là một hành động tạo dựng thẩm mỹ (aesthetic creation). Bức ảnh không chỉ lưu lại việc họ đã ở đó, mà còn phải thể hiện được phiên bản chỉn chu, tươi tắn nhất của họ tại thời điểm đó. Sự kỳ vọng khác nhau về tính thẩm mỹ tạo nên khoảng cách lớn về chất lượng bức ảnh cuối cùng.

Chụp theo phản xạ tự nhiên

Chụp ảnh chân dung bằng điện thoại đòi hỏi những hiểu biết cơ bản về tiêu cự và góc nhìn, nhưng phần lớn nam giới lại chụp theo phản xạ tự nhiên. Lỗi phổ biến nhất là chụp từ góc cao xuống khi đứng thẳng và đưa điện thoại ngang tầm mắt mình.

Nhiều người đàn ông không thường xuyên chụp ảnh bằng điện thoại nên thiếu kiến thức để chụp đẹp cho người yêu. (Ảnh: iStock)

Góc chụp này khiến phần đầu nhân vật to hơn thực tế, trong khi đôi chân bị thu ngắn lại, tạo ra hiệu ứng thị giác bất lợi cho vóc dáng. Bên cạnh đó, việc không chú ý đến hướng ánh sáng cũng khiến bức ảnh bị hỏng.

Đặt nhân vật ở vị trí ngược sáng mạnh mà không bật chế độ bù sáng, hoặc chụp dưới ánh nắng gay gắt ban trưa tạo ra những khoảng bóng đổ đậm dưới mắt và mũi, làm khuôn mặt trở nên góc cạnh và mệt mỏi. Việc thiếu kỹ năng xử lý góc máy và ánh sáng khiến các bức ảnh chân dung mất đi sự hài hòa tự nhiên.

Thiếu sự tương tác

Một bức ảnh chân dung đẹp là kết quả của sự hợp tác tích cực giữa người chụp và người được chụp. Những nhiếp ảnh gia làm việc với người mẫu luôn biết cách trò chuyện, gợi mở hoặc đưa ra chỉ dẫn nhẹ nhàng để người trước ống kính cảm thấy thoải mái và chọn được góc mặt đẹp nhất.

Tuy nhiên, phần lớn nam giới khi chụp ảnh cho bạn gái thường giữ trạng thái im lặng, tập trung nhìn vào màn hình và bấm máy liên tục. Việc thiếu sự giao tiếp như “em nghiêng mặt sang trái một chút”, “em cười nhẹ thôi” hay “đợi gió ngừng thổi rồi chụp” khiến bạn gái lúng túng, không biết mình lên hình ra sao.

Khi người chụp không đưa ra phản hồi, người được chụp sẽ duy trì tư thế gượng gạo, dẫn đến biểu cảm thiếu tự nhiên trên bức ảnh.

Khi chụp ảnh, cặp đôi nên trao đổi nhiều để có những tấm ảnh ưng ý nhất. (Ảnh: iStock)

Thấy bạn gái đẹp trong khoảnh khắc thiếu hoàn hảo

Nam giới thường có xu hướng yêu thích những khoảnh khắc mộc mạc, ngẫu nhiên và tự nhiên của người yêu. Trong mắt họ, một bức ảnh chụp bạn gái đang ăn, đang cười thả ga hay đang ngơ ngác vẫn có sự đáng yêu riêng. Họ không quá khắt khe với những khuyết điểm nhỏ về ngoại hình vì họ nhìn bức ảnh bằng tình cảm dành cho con người thật của bạn gái.

Trái lại, nữ giới khi nhìn vào ảnh của chính mình thường đánh giá dựa trên các chuẩn mực thẩm mỹ cá nhân. Họ mong muốn những góc chụp tôn lên ưu điểm và che đi khuyết điểm. Việc nam giới giữ lại và khen đẹp những bức ảnh mà bạn gái cho là thảm họa xuất phát chính từ sự lệch pha trong cách cảm nhận vẻ đẹp này.

Những tấm ảnh chụp bạn gái chưa đẹp hiếm khi xuất phát từ sự thiếu quan tâm. Đằng sau những khung hình lệch góc hay thiếu sáng thường là sự vụng về của một người đàn ông đang cố gắng ghi lại khoảnh khắc bên người mình yêu theo cách đơn sơ nhất.

Để cải thiện tình hình, giải pháp không nằm ở sự trách móc, mà ở sự kiên nhẫn chia sẻ: Chỉ cho đối phương góc mặt bạn tự tin nhất, hạ thấp máy một chút khi chụp vóc dáng, và cùng nhau biến việc chụp ảnh thành một trải nghiệm vui vẻ.