U23 Việt Nam gọi loạt cầu thủ mới, có tài năng trẻ chưa thi đấu chuyên nghiệp

(VTC News) -

Chiều 13/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026. Trong đó, một loạt cái tên còn chưa từng xuất hiện ở các giải đấu chuyên nghiệp như V.League và hạng Nhất Quốc gia.

Có thể kể đến các trường hợp của Tạ Xuân Trường (Trung tâm thể dục thể thao Ninh Bình), Lê Nguyễn Văn Thọ (SHB.Đà Nẵng) là bộ đôi còn rất trẻ. Một loạt cầu thủ khác ở giải hạng Nhất cũng được trao cơ hội như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh),...

Vadim Nguyễn có tên trong danh sách U23 Việt Nam.

HLV Kim Snag-sik vẫn giữ bộ khung gồm những cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc như Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Họ được xem là các trụ cột của U23 Việt Nam ở ASIAD sắp tới. Hai cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung được trao cơ hội.

Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2026 và cũng trùng với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia. Do vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005–2007.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.

Danh sách đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải CFA Team China 2026.