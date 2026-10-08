Vì sao đáy bát không bằng phẳng mà luôn phải có phần đế tròn dày?

(VTC News) -

Vòng tròn nhô lên ở đáy bát (chén) được chúng ta gọi là đế bát hay chân bát. Chi tiết thiết kế này xuất hiện trên hầu hết các loại bát đĩa từ gốm sứ, thủy tinh hay nhựa nhờ những công dụng rất quan trọng.

Tăng độ bám và chống trơn trượt

Vòng tròn này giúp bát đứng vững vàng trên các bề mặt phẳng (như mặt bàn, khay ăn). Nếu đáy bát hoàn toàn phẳng, chỉ cần một chút nước hoặc dầu mỡ dính trên bàn sẽ triệt tiêu gần như toàn bộ ma sát giữa đáy bát và mặt bàn. Kết quả là chỉ cần một cái chạm nhẹ, chiếc bát phẳng đáy sẽ trượt đi rất nhanh và dễ dàng lao ra khỏi mép bàn, dẫn đến rơi vỡ.

Ngược lại, nhờ có vòng tròn nhô lên (chân đế), diện tích tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn giảm đi, áp lực dồn vào phần chân đế lớn hơn giúp tăng độ bám. Nếu trên bàn có nước hay dầu mỡ, chất lỏng sẽ bị đẩy vào khoảng trống rỗng ở giữa đáy bát chứ không tạo thành một màng bôi trơn toàn diện dưới chân đế, từ đó giữ cho bát đứng vững.

Vòng tròn nhô lên dưới đáy bát có rất nhiều tác dụng.

Cách nhiệt và bảo vệ mặt bàn

Khi bạn đựng thức ăn nóng hoặc nước canh sôi, phần đáy bát sẽ rất nóng. Vòng chân đế nhô lên giúp tạo ra một khoảng trống không khí giữa đáy bát và mặt bàn. Khoảng trống này hoạt động như một lớp đệm cách nhiệt tự nhiên vô cùng hiệu quả.

Về mặt vật lý, không khí là một chất dẫn nhiệt rất kém (kém hơn gốm sứ khoảng 40 lần và kém hơn thủy tinh khoảng 25 lần). Do đó, nhiệt lượng từ thức ăn nóng chỉ có thể truyền qua phần chân đế nhỏ tiếp xúc với bàn, thay vì truyền toàn bộ diện tích đáy bát xuống mặt bàn.

Chính nhờ chi tiết công nghệ thô sơ nhưng thông minh này mà chúng ta có thể thoải mái đặt bát canh nóng lên các bề mặt cao cấp mà không cần lúc nào cũng phải dùng đến tấm lót cách nhiệt.

Giúp cầm nắm dễ dàng, tránh bỏng tay

Phần chân đế của bát đóng vai trò như một tay cầm gián tiếp. Khi bạn bưng bát, ngón tay cái thường đặt ở vành trên, còn các ngón tay đỡ bên dưới sẽ tự động tìm đến phần chân đế này.

Phần chân đế luôn được làm dày hơn hẳn so với thành bát. Gốm sứ dẫn nhiệt khá chậm, vì vậy độ dày này kéo dài thời gian nhiệt lượng truyền từ lòng bát ra đến điểm tiếp xúc ngoài cùng.

Chân đế nằm cách biệt so với vùng đáy tiếp xúc trực tiếp với nước canh nóng bên trong. Điều này tạo ra một “vùng đệm” giảm nhiệt, giúp nhiệt độ tại chân đế luôn thấp hơn nhiều so với thân bát.

Thiết kế gờ nhô lên tạo thành một khấc bám tự nhiên cho các đầu ngón tay. Bạn có thể nâng một chiếc bát nặng một cách chắc chắn mà không cần phải áp cả lòng bàn tay vào thân bát đang nóng rực.

Phần đáy bát cũng giúp chúng ta cầm dễ dàng hơn.

Thuận tiện trong quá trình sản xuất

Khi sản xuất bát gốm sứ, người ta phải tráng một lớp men bóng lên bề mặt bát. Tuy nhiên, nếu tráng men toàn bộ cả đáy, bát sẽ bị dính chặt vào lò nung khi gặp nhiệt độ cao.

Vì vậy, người thợ sẽ cạo sạch lớp men ở vòng tròn đáy này (để lộ phần đất sét thô) để bát không bị dính vào lò.

Dễ dàng úp ráo nước và lưu trữ

Khi rửa xong và úp ngược bát lại, vòng tròn nhô lên này giúp nước đọng chảy xuống và bay hơi nhanh hơn, giữ cho lòng bát luôn khô ráo, sạch sẽ.

Như vậy, vòng tròn nhô lên - một chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ trên chiếc bát ăn cơm hàng ngày nhưng lại có rất nhiều tác dụng: từ chống trượt (vật lý), cách nhiệt (bảo vệ), công thái học (trải nghiệm người dùng), kỹ thuật sản xuất (nung gốm) cho đến vệ sinh (đối lưu không khí). Đây là một minh chứng tuyệt vời cho thấy những vật dụng truyền thống dù đơn giản nhưng đều mang tính toán khoa học cực kỳ sâu sắc của cha ông ta.

Vòng tròn nhô lên - một chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ trên chiếc bát ăn cơm hàng ngày nhưng lại có rất nhiều tác dụng

Cách chọn bát an toàn cho sức khỏe

Để chọn bát an toàn cho sức khỏe, điều quan trọng nhất là bạn cần tránh các sản phẩm có nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng (như chì và cadmium) hoặc nhựa kém chất lượng. Dưới đây là các tiêu chí và mẹo đơn giản giúp bạn lựa chọn bát an toàn cho gia đình.

Gốm sứ trắng nung ở nhiệt độ cao: Đây là lựa chọn an toàn nhất. Bát đĩa sứ màu trắng hoàn toàn, không hoa văn thường được nung ở nhiệt độ rất cao (trên 1300°C), giúp loại bỏ hết tạp chất và không có chứa chì trong màu vẽ.

Thủy tinh chịu nhiệt: Thủy tinh chất lượng cao (như thủy tinh opal hoặc borosilicate) cực kỳ an toàn vì bề mặt nhẵn mịn, không phai màu, không phản ứng hóa học với thức ăn nóng hay axit.

Nhựa cao cấp: Nếu chọn bát đĩa nhựa cho trẻ nhỏ, hãy chọn chất liệu an toàn từ các thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng loại này trong lò vi sóng hoặc đựng thức ăn quá nóng (trên 1200°C).

Bát vàng thời vua Khải Định.

Nhận biết bát đĩa có nguy cơ nhiễm độc chì

Nhiều loại bát đĩa giá rẻ, hoa văn sặc sỡ thường được nung ở nhiệt độ thấp để giữ màu đẹp, khiến chì trong men nung không bị phân hủy và dễ hòa tan vào thức ăn. Bạn có thể nhận biết bằng các cách sau:

Kiểm tra hoa văn: Hãy sờ tay lên hoa văn. Nếu cảm thấy hoa văn nổi cộm trên mặt men, đó là loại vẽ trên men (nung nhiệt độ thấp), nguy cơ chứa chì rất cao. Bát đĩa an toàn sẽ có hoa văn chìm dưới lớp men mịn màng.

Tránh màu sắc quá sặc sỡ ở lòng bát: Hạn chế mua bát đĩa có lòng bên trong nhuộm màu đỏ, vàng, cam hoặc vẽ hoa văn đậm, vì đây là những màu thường cần dùng chì để tạo độ bóng và bám.

Thử nghiệm nhanh tại nhà: Ngâm bát đĩa vào dung dịch giấm ăn trong vài giờ. Nếu giấm đổi màu hoặc bát đĩa bị mờ, xỉn đi ở vùng ngâm, chứng tỏ sản phẩm đó có chứa chì.

Nên chọn các loại bát an toàn để sử dụng.

Nghe tiếng vang của bát đĩa: Khi đi mua, bạn hãy dùng ngón tay hoặc một chiếc thìa nhỏ gõ nhẹ vào thành bát. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo, vang như tiếng kim loại (koong koong), đó là đồ gốm sứ tốt, nung đủ nhiệt. Nếu âm thanh đục, trầm, nghe nặng tai (bộp bộp), đó là gốm nung non hoặc có thể bị nứt ngầm, không nên mua.

Kiểm tra nguồn gốc và ký hiệu: Nên mua sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng từ các thương hiệu gốm sứ có tiếng, xem dưới đáy bát có các ký hiệu như Microwave Safe (dùng được trong lò vi sóng), Dishwasher Safe (dùng được trong máy rửa bát) hay Lead-free (không chứa chì) hay không.