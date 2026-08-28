Đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số gây sốt, bầu Đức quyết định đầu tư

(VTC News) -

Ngày 28/8, Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai gửi văn bản về UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn Hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai cũng như UBND xã Đắk Đoa về việc tiếp quản đội bóng đá nữ xã, đầu tư và hướng tới tham dự giải bóng đá nữ VĐQG.

Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa đã gây ấn tượng khi vượt qua các đối thủ để giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số. Hình ảnh những nữ cầu thủ không chuyên trong trang phục đậm bản sắc địa phương đang trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Chính điều này là điểm nhấn thôi thúc ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và HAGL có ý tưởng đầu tư cho bóng đá nữ khu vực Tây Nguyên. Đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết thành tích của đội bóng Đắk Đoa không chỉ cho thấy năng lực của các cầu thủ mà còn là niềm tự hào đối với phong trào thể thao tỉnh Gia Lai.

Đội nữ Đắk Đoa Gia Lai gây ấn tượng mạnh.

Từ thành tích trên, Hoàng Anh Gia Lai đề xuất với UBND tỉnh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương xã Đắk Đoa phương án tiếp nhận toàn bộ đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để quản lý, đào tạo và tham dự Giải vô địch quốc gia.

Theo đề xuất, đội bóng sẽ được đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Học viện bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết sẽ xây dựng, định hướng và đăng ký cho đội tham gia Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia trong thời gian tới, đồng thời tuân thủ các quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Hoàng Anh Gia Lai không chỉ đề xuất tiếp nhận và đào tạo đội bóng mà còn đưa ra định hướng phát triển lâu dài, qua đó mở ra khả năng bóng đá nữ Hoàng Anh Gia Lai có thể xuất hiện tại sân chơi chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó, sau khi đội bóng giành quyền vào chung kết VTV Cup 2026, Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức quyết định thưởng 100 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội.

Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện và hướng dẫn thủ tục từ UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng chính quyền xã Đắk Đoa để đề xuất trên sớm được triển khai.