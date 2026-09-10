Phó Chủ tịch VFF: Đội tuyển có cầu thủ nhập tịch vẫn hoàn toàn bản sắc Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 10/9, tại buổi trao đổi thông tin về các cấp độ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20 và các nhiệm vụ khác, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú, khẳng định bóng đá Việt Nam dù tiếp cận xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn duy trì được bản sắc của đội tuyển.

“Trước đây, việc tìm kiếm những cầu thủ nhập tịch để tham gia đội tuyển gần như rất hạn chế. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ như vậy là xu hướng của các nước, xu hướng của thế giới hiện nay.

Để có được chức vô địch ở ASEAN Cup 2026, sự đóng góp của các cầu thủ Việt Nam là rất nhiều. Tất nhiên, chúng ta phải công nhận sự góp mặt của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc giúp cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tăng lên nhiều. Nhưng nếu nhìn vào đội tuyển vừa rồi, có thể thấy đó vẫn là màu sắc của Việt Nam, hoàn toàn là bản sắc Việt Nam”, ông Trần Anh Tú nhận định.

Ông Trần Anh Tú khẳng định bóng đá Việt Nam duy trì được bản sắc dù có sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch.

Theo Phó Chủ tịch VFF, việc bổ sung cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nhưng không làm thay đổi định hướng xây dựng đội bóng mang bản sắc Việt Nam. Vì vậy, vấn đề quan trọng không nằm ở số lượng cầu thủ nhập tịch, mà là sự phù hợp của từng nhân sự với yêu cầu chuyên môn và tập thể.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn mong muốn đội tuyển mang màu sắc Việt Nam. Khi một cầu thủ được tuyển lên thì có nghĩa là họ phù hợp. Chắc chắn huấn luyện viên trưởng cũng phải suy nghĩ để làm sao hình ảnh của đội tuyển Việt Nam thực sự mang đậm bản sắc Việt Nam”, ông Trần Anh Tú nói.

Trước câu hỏi VFF có giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập hay không, ông Trần Anh Tú cho biết Liên đoàn không đặt ra một con số cụ thể. Quyền lựa chọn nhân sự thuộc về huấn luyện viên trưởng dựa trên yêu cầu chuyên môn.

“Cho đến nay, Liên đoàn chưa bao giờ đặt vấn đề sẽ có bao nhiêu cầu thủ nhập tịch. Việc gọi cầu thủ nào lên đội tuyển là quyền của huấn luyện viên trưởng”, đại diện VFF cho biết.

Ông Trần Anh Tú cũng dẫn thực tế ở những đợt tập trung gần đây để cho thấy cầu thủ nhập tịch chỉ chiếm một phần trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Có khoảng ba cầu thủ nhập tịch được triệu tập, nhưng không phải lúc nào tất cả cũng đồng thời có mặt trên sân.

“Nhiều thời điểm, đội hình chỉ có một cầu thủ nhập tịch. Trên sân tối đa cũng chỉ có một đến hai cầu thủ. Rất hiếm khi có cả ba cầu thủ nhập tịch cùng lúc. Việc gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch để đội tuyển tham dự giải sắp tới hoàn toàn thuộc quyền quyết định của huấn luyện viên trưởng”, ông Trần Anh Tú nói.