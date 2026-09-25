VFF thưởng nóng đội tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng cho đội tuyển nữ 300 triệu đồng. Đây là phần thưởng khích lệ thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Trung Quốc ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam cầm hòa đối thủ 0-0 sau 90 phút và chỉ thủng lưới ở phút 109.

Sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của Đội tuyển Nữ Việt Nam. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua tối thiểu Trung Quốc.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đã đề ra: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát so với cuộc đọ sức trước Thái Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, chính những cái tên mới lại tạo ra màu sắc đặc biệt. Trúc Hương và Thu Xuân thi đấu mềm mại ở khu trung tuyến, cùng Vạn Sự và Nguyễn Thị Hoa tạo ra nhiều pha phối hợp tốt.

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự.

Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình ĐT nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.