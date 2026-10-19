Vạn Xuân Group: Liên tiếp được xướng danh tại các giải thưởng uy tín

(VTC News) -

Thành quả trước khi triển khai dự án mới - Happy One Elite, doanh nghiệp đã đón loạt giải thưởng danh giá về nhà quản trị và dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc tốt nhất khu vực (TP.HCM).

Khi uy tín và chất lượng được ghi nhận

Tháng 10/2026 đánh dấu một cột mốc rực rỡ và đầy tự hào khi Vạn Xuân Group liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các “sân chơi” lớn, mở đầu bằng sự kiện ngày 8/10/2026 tại Enterprise of Choice 2026. Tại đây, doanh nghiệp xuất sắc giành đến 4 giải thưởng lớn về khối doanh nghiệp vừa và trải nghiệm môi trường làm việc ưu tú nhất.

Đại diện Vạn Xuân Group tự hào đón nhận các giải thưởng danh giá trong chuỗi sự kiện vinh danh năm 2026.

Tiếp nối đà bứt phá ấy, vào ngày 15/10/2026 tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), Vạn Xuân Group tiếp tục vươn tầm quốc tế khi được vinh danh ở hạng mục danh giá “Corporate Integrity and Governance Excellence Award” - Doanh nghiệp Quản trị bền vững và minh bạch. Giải thưởng này là minh chứng xác đáng cho năng lực quản trị chuẩn mực, hệ thống vận hành minh bạch và uy tín thương hiệu vững vàng của tập đoàn trên trường quốc tế.

Ngày 16/10/2026 tại PropertyGuru Vietnam Property Awards, dự án Happy One Elite được xướng tên ở hạng mục “Best Condo Architectural Design (HCMC)” - dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc tốt nhất khu vực (TP.HCM), đánh dấu bước khởi đầu đầy ấn tượng cho chuỗi phát triển chiến lược sắp tới.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards, Vạn Xuân Group lần thứ 2 được vinh danh ở hạng mục quan trọng “Best Mid-Market Residential Developer Vietnam 2026” - Nhà phát triển Bất động sản nhà ở tầm trung tốt nhất Việt Nam; Và loạt giải thưởng đầy triển vọng như: Dự án Happy One Central - căn hộ tốt nhất (Bình Dương cũ) do PropertyGuru 2021 bình chọn; Thương hiệu truyền cảm hứng Happy One (APEA 2022); Top 10 Doanh nghiệp BĐS triển vọng (2024); Kỷ lục cầu kính trên không cao nhất Việt Nam (Hội kỷ lục Việt Nam ghi nhận); Nhà phát triển BĐS tầm trung tốt nhất Việt Nam (2025); Dự án Happy One Mori - Căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP. HCM (2025); Happy One Sora - Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam (2025),...

Khởi đầu đầy ấn tượng

PropertyGuru Vietnam Property Awards vinh danh Happy One Elite là “Best Condo Architectural Design (HCMC)” - dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc tốt nhất khu vực (TP.HCM).

Hơn 21 năm phát triển, Vạn Xuân Group từng bước khẳng định năng lực qua danh mục dự án và những dấu ấn được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín. Trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 20 dự án trong 10 năm tới, Happy One Elite là dự án thứ sáu thuộc dòng “thương hiệu truyền cảm hứng” Happy One và cũng là bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Ở Happy One Elite, quy mô và định hướng phát triển đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về năng lực tổ chức, quản trị và triển khai đồng bộ, đồng thời nâng cấp hơn sự kỳ vọng về một sản phẩm tiếp nối theo định hướng phát triển của thương hiệu.

Phối cảnh minh họa về Happy One Elite - dự án thứ sáu thuộc dòng thương hiệu Happy One do Vạn Xuân Group phát triển.

Những giải thưởng Vạn Xuân Group đạt được trong năm 2026 là sự ghi nhận cho hành trình đã qua, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp bước vào giai đoạn mới với những mục tiêu cao hơn. Dự án Happy One Elite, kỳ vọng không chỉ nằm ở việc hiện thực hóa kế hoạch phát triển dài hạn, mà còn ở khả năng chuyển hóa uy tín thương hiệu thành chất lượng sản phẩm và hiệu quả triển khai thực tế. Đây sẽ là một trong những dấu mốc đáng chú ý, góp phần định hình chặng đường phát triển tiếp theo của Vạn Xuân Group trên thị trường bất động sản.

Được biết, vào ngày 15/10/2026, đại diện Vạn Xuân Group, đại diện UBND phường Tam Bình và các đối tác chiến lược đã góp mặt - chứng kiến khoảnh khắc động thổ, ép cọc thử tại công trường dự án. Dự kiến, ngày 19/10/2026, tại sự kiện “Ký kết hợp tác phát triển dự án” ở du thuyền Sài Gòn Rever Cruises, Happy One Elite sẽ hé mở những hình ảnh nhận diện chính thức về sản phẩm mới, đang được mong đợi.