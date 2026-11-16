Văn Phú chia sẻ định hướng phát triển tại Huế qua 'The Essence of Modern Hue'

(VTC News) -

Đồng hành cùng cuộc gặp, Văn Phú mang tới câu chuyện về Vlasta Premier - Phú Hội và cách tiếp cận phát triển không gian sống đương đại gắn với bản sắc địa phương.

Chương trình do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) đồng chủ trì. Cuộc gặp mở thêm dịp trao đổi giữa doanh nghiệp địa phương, doanh nhân Hà Nội và đơn vị phát triển dự án về những giá trị có thể cùng đóng góp cho Huế.

Bắt đầu từ sự thấu hiểu địa phương

Với Văn Phú, việc phát triển một dự án tại Huế đòi hỏi sự tìm hiểu về văn hóa, cảnh quan và đời sống của cộng đồng. Trong thông điệp của doanh nghiệp, giá trị công trình được nhìn nhận qua khả năng gắn bó với con người và hòa vào không gian đô thị nơi công trình hiện diện.

Cách tiếp cận ấy đặt sự cầu thị và tôn trọng địa phương ở điểm khởi đầu. Những người đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Huế có sự am hiểu được tích lũy từ trải nghiệm thực tế. Việc gặp gỡ cộng đồng doanh nhân vì vậy có ý nghĩa với doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận góc nhìn và xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

The Essence of Modern Hue được đặt trong tinh thần đó. Câu chuyện Huế đương đại gợi mở cách những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong sản phẩm, dịch vụ và không gian sống hôm nay.

Đây cũng là chủ đề có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố triển khai định hướng thí điểm xây dựng đô thị di sản văn hóa đặc trưng. Theo kế hoạch phối hợp giữa UBND thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2030, phát huy nguồn lực di sản và phát triển sáu nhóm ngành công nghiệp văn hóa ưu tiên là những nội dung trọng tâm.

Không gian triển lãm Dòng chảy đương đại trong sự kiện.

Trong bối cảnh ấy, sự tham gia của doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những việc cụ thể: phát triển sản phẩm phù hợp, kết nối dịch vụ với người sử dụng và tổ chức không gian để các hoạt động văn hóa có điều kiện tiếp cận công chúng. Sự am hiểu địa phương là nền tảng để lựa chọn cách tham gia phù hợp.

Vlasta Premier - Phú Hội: Không gian sống đương đại tại trung tâm Huế

Vlasta Premier - Phú Hội được phát triển tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Vị trí trên hai tuyến đường trong lõi đô thị trung tâm là một trong những điểm nổi bật của dự án, đặt không gian sống trong mối liên hệ trực tiếp với nhịp sinh hoạt của thành phố.

Theo giới thiệu của Văn Phú, dự án nằm trong phạm vi phố đi bộ tại khu vực trung tâm Huế. Đây là cơ sở để phát triển trải nghiệm sống gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và giao lưu của đô thị. Giá trị vị trí được nhìn từ sự thuận tiện trong sinh hoạt, khả năng tiếp cận dịch vụ và mối gắn kết với đời sống địa phương.

Trên nền tảng đó, Vlasta Premier - Phú Hội theo đuổi định vị “bản sắc Huế đương đại”, hướng tới kết nối những đặc trưng văn hóa địa phương với nhu cầu sống hiện đại. Các tiện ích và dịch vụ được định hướng bổ trợ cho sinh hoạt của cư dân, chú trọng sự thuận tiện và chất lượng sử dụng.

Trong cách tiếp cận của Văn Phú, bản sắc cần được thể hiện cùng công năng và chất lượng không gian. Kiến trúc, cách tổ chức nơi ở và trải nghiệm của cư dân được đặt trong mối liên hệ với bối cảnh xung quanh, để công trình từng bước hòa vào đời sống đô thị.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Huế).

Với Vlasta Premier - Phú Hội, doanh nghiệp mong muốn tạo dựng một không gian sống phù hợp với đặc trưng Huế, đồng thời đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi của người sử dụng. Định hướng này cần được cụ thể hóa bằng sự đầu tư, chất lượng triển khai và trách nhiệm trong quá trình phát triển dự án.

Cuộc gặp gỡ doanh nhân tại Huế cũng mở đầu cho quá trình xây dựng sự hiểu biết giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Những trao đổi trực tiếp tạo thêm cơ sở để Văn Phú lắng nghe, hoàn thiện cách tiếp cận và vun đắp các mối quan hệ đồng hành.

Thêm cơ sở cho kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Huế

Một dấu mốc trong cuộc gặp là việc HANOISME và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 13/11.

Theo thông tin công bố sau lễ ký kết, các hướng phối hợp được đề xuất gồm kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; giới thiệu cơ hội đầu tư và liên kết chuỗi giá trị; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Việc thống nhất đầu mối, tổng hợp nhu cầu hội viên và lựa chọn nội dung ưu tiên được đặt ra để thúc đẩy triển khai.

Hình ảnh lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Huế và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Sự kết nối giữa hai hiệp hội tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu đối tác, chia sẻ nhu cầu và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Với Văn Phú, đây là cơ hội mở rộng quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Huế trên nền tảng thấu hiểu và tin cậy.

Từ The Essence of Modern Hue, câu chuyện Vlasta Premier - Phú Hội được đặt trong một cuộc trao đổi rộng hơn về cách doanh nghiệp tham gia vào sự phát triển của thành phố. Sự gắn bó ấy sẽ tiếp tục được vun đắp qua những công việc cụ thể, từ triển khai dự án đến hợp tác với đối tác và cộng đồng địa phương.