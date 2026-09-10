Lịch thi đấu V.League 2026-2027 vòng 2 mới nhất

(VTC News) -

Sau vòng đấu mở màn với 23 bàn thắng và cả 7 trận đều xác định đội thắng, đội thua, V.League mùa giải 2026/27 tiếp tục bước vào vòng 2 với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý.

Trận đấu đầu tiên của vòng 2 diễn ra tối 10/9, khi Thể Công Viettel tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trận “derby Thủ đô” giữa đương kim á quân và nhà đương kim vô địch được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng.

Trận Thể Công Viettel tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý.

Lịch thi đấu vòng V.League mới nhất

Lịch thi đấu V.League 2026-2027 được cập nhật chi tiết theo thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

Thể thức thi đấu V.League 2026-2027

V.League 2026-2027 có 14 đội bóng tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng với tổng cộng 26 vòng. Kết thúc mùa giải, hai đội bóng xếp cuối bảng xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa kế tiếp.

Bắc Ninh và Đồng Nai là hai đội thăng hạng trực tiếp, thay thế vị trí của hai câu lạc bộ xuống hạng mùa trước là PVF-CAND và Becamex TP.HCM.

Theo công bố, tổng giá trị giải thưởng dành cho 3 đội dẫn đầu V.League 1-2026/2027 lên tới 9,5 tỷ đồng. Trong đó, đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 5 tỷ đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận 3 tỷ đồng, trong khi đội xếp thứ ba nhận 1,5 tỷ đồng.

Giải đấu có sự góp mặt của 14 đội bóng gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Thể Công - Viettel và Đồng Nai.

Từ mùa giải mới, mỗi CLB V.League được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 ngoại binh cùng lúc trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các CLB đại diện Việt Nam tham dự các giải cấp CLB của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ được sử dụng tối đa 4 cầu thủ trong một thời điểm của trận đấu.

Xem trực tiếp V.League 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu của V.League 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao và VTV6.

Link xem trực tiếp vòng 2 V.League 2026-2027 được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.