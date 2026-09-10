Link xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội 19h15 ngày 10/9

(VTC News) -

Trận Thể Công Viettel đấu với Công an Hà Nội thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 10/9 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thể Công Viettel đấu Công an Hà Nội nhanh nhất.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thể Công Viettel đấu Công an Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Thể Công Viettel đấu Công an Hà Nội được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Thể Công Viettel đấu Công an Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-cong-an-ha-noi-6a9fd38c75d50e5064e8fa3c?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội

Trận Thể Công Viettel đấu Công an Hà Nội là màn so tài của 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng mùa trước. CAHN là đương kim vô địch trong khi Thể Công Viettel chính là đội về nhì.

Ở vòng 1 V.League 2026-2027, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-0 đầy khó khăn trước Hà Tĩnh. Cùng tỷ số này, Thể Công Viettel vượt qua đội bóng mới lên hạng là Đồng Nai.

Thể Công Viettel không thua CAHN trong cả 3 lần đối đầu ở mùa giải trước (hòa 2, thắng 1). Chính Thể Công Viettel là đội loại CAHN khỏi Cúp Quốc gia bằng chiến thắng trong loạt luân lưu.