(VTC News) -

Sĩ quan Nga mang theo vali hạt nhân tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trong số đó, có khả năng nhà lãnh đạo Nga và Mỹ mang theo thiết bị được ví như “nút hạt nhân” của riêng mình.

Tuy nhiên, chiếc vali nhân nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thường được gọi là “quả bóng hạt nhân”, hiện vẫn chưa xuất hiện tại thành phố Trung Quốc. Vật dụng này có màu đen với kích cỡ lớn, chứa phương án tác chiến và có khả năng hỗ trợ truyền lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân tới Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, thiết bị tương tự của Nga, có tên Cheget, bất ngờ xuất hiện bên lề hội nghị APEC vào sáng 18/11 (giờ địa phương).

Theo video do kênh truyền hình Russia-1 của Nga đăng tải, một sĩ quan được nhìn thấy mang chiếc vali chứa thiết bị giúp Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công hạt nhân.

“Nhìn kìa, chiếc vali hạt nhân đang ở ngay phía sau chúng tôi”, người dẫn chương trình Yevgeny Popov nói trước máy quay khi một sĩ quan hải quân xách vali đi ngang qua.

Sau đó, ông Popov tiến lại gần và hỏi viên sĩ quan liệu đây có phải là vali hạt nhân hay không. Người này lập tức trả lời: “Đúng vậy”.

Vali hạt nhân Cheget có màu đen, viền màu bạc với kích thước lớn hơn đáng kể so với những valy mà trợ lý khác của ông Putin mang theo. Thiết bị này luôn ở gần Tổng thống Nga trong mọi chuyến công tác nhưng các sĩ quan cấp cao Nga hiếm khi để nó xuất hiện trước ống kính.

Ngoài ra, Nga còn có hai chiếc vali tương tự được giao cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội sử dụng.

Ông Valentin Golubkov, người tham gia phát triển hệ thống cho biết thiết bị này bảo đảm liên lạc an toàn giữa Tổng thống và chỉ huy quân sự cấp cao. “Mục tiêu là kết nối toàn bộ kho tên lửa và vũ khí hạt nhân khổng lồ của chúng ta”, ông nói vào năm 2014.