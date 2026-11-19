Link: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-hoi-nghi-cap-cao-apec-2026-va-tiep-nhan-vai-tro-chu-nha-apec-2027-post1003878.html
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao APEC 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027
Sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
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