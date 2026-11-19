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Tin nóng thế giới hôm nay 19/11: Ông Putin và ông Trump sẽ hội đàm bên lề APEC Tổng hợp tin tức thế giới ngày 19/11, cập nhật những diễn biến đáng chú ý về cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo tại APEC, Mỹ - Iran, chiến dịch của Israel tại Gaza.

Hình ảnh 3 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung trước thềm cuộc gặp lịch sử Nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung dự kiến ​​gặp nhau tại Thâm Quyến để bàn về vấn đề về vũ khí hạt nhân, thương mại và an ninh toàn cầu.

Nga tuyên bố xây cầu Crimea tốt hơn trước, Ukraine tấn công lần thứ 3 trong tuần Quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện cuộc tấn công mới nhắm mục tiêu vào cầu Crimea, chưa đầy một ngày sau khi Nga tuyên bố xây lại cây cầu này "tốt hơn trước".

Ông Trump và gia đình sắp bị điều tra Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị những bước cần thiết để triển khai loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và gia đình ông Trump.

Houthi tiếp tục tấn công thủ đô Ả Rập Xê Út Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Riyadh khiến nhiều ngôi nhà rung chuyển, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục đẩy mạnh tấn công khu vực này.