Ông Trump cũng tuyên bố muốn xây dựng thỏa thuận mới với những điều khoản “được cải tiến và hiện đại hóa” với sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa có nhiều động lực để chấp nhận những giới hạn này, bởi kho vũ khí của nước này chỉ có hơn 600 đầu đạn. (Ảnh: AP)