Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một cái ôm ngay tại sân bay. (Video: Reuters)
Nga tuyên bố xây cầu Crimea tốt hơn trước, Ukraine tấn công lần thứ 3 trong tuần
Quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện cuộc tấn công mới nhắm mục tiêu vào cầu Crimea, chưa đầy một ngày sau khi Nga tuyên bố xây lại cây cầu này "tốt hơn trước".
Ông Trump và gia đình sắp bị điều tra
Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị những bước cần thiết để triển khai loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và gia đình ông Trump.
Houthi tiếp tục tấn công thủ đô Ả Rập Xê Út
Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Riyadh khiến nhiều ngôi nhà rung chuyển, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục đẩy mạnh tấn công khu vực này.
Iran tiếp tục bắn hạ UAV 30 triệu USD của Mỹ
Quân đội Iran cho biết các đơn vị phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz.
Ông Trump lên kế hoạch gặp riêng ông Putin tại Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 tại Trung Quốc, bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc.
Ông Putin và ông Trump bắt tay, trò chuyện bên lề tiệc chiêu đãi tại Trung Quốc
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay, trao đổi ngắn tại tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì ở Thâm Quyến.
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