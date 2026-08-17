UNIQLO ra mắt bộ sưu tập mới mùa Thu/Đông 2026

(VTC News) -

BST giới thiệu các thiết kế áo khoác, trang phục giả lông cừu, trang phục nỉ cải tiến cùng BST đồ mặc nhà hoàn toàn mới, giúp người mặc dễ dàng xây dựng tủ đồ linh hoạt, thoải mái và phù hợp với nhiều khoảnh khắc cuộc sống thường ngày.

Đóng vai trò điểm nhấn cho tủ đồ mùa chuyển giao, dòng áo khoác ngoài trong BST LifeWear Thu/Đông 2026 mang đến sự cân bằng giữa phong cách thời thượng và khả năng thích ứng thời tiết linh hoạt. Tiêu biểu như MA-1 Blouson với phom dáng lửng theo xu hướng, đường nét bo tròn hiện đại, dễ tôn dáng và ứng dụng linh hoạt.

Đặc biệt, BST LifeWear Thu/Đông 2026 giới thiệu dòng áo khoác chần bông PUFFTECH với khả năng giữ ấm nhẹ, dễ chăm sóc và phù hợp với thời tiết thay đổi. Mẫu PUFFTECH Parka năm nay được bổ sung khả năng gấp gọn tiện lợi. Đi cùng là dòng áo phao lông vũ cao cấp Seamless Down với thiết kế tinh giản, mang lại cảm giác thoải mái, tính ứng dụng cao, hoàn thiện giải pháp khoác ngoài đa năng cho cả mùa.

BST cũng mang đến nhiều kiểu dáng và màu sắc mới dành cho cả nam và nữ, từ áo khoác giả lông cừu kéo khóa, áo Cardigan giả lông cừu lót lông đến áo khoác chần bông phối giả lông cừu.

Song hành các thiết kế theo mùa, UNIQLO tiếp tục hoàn thiện tủ đồ qua những dòng sản phẩm LifeWear thiết yếu như Mini T tôn dáng, AIRism thoáng mịn và Supima Cotton mềm mượt, kết hợp cùng dòng trang phục chống tia UV với khả năng ngăn chặn hơn 90% tia UV và dòng đồ thể thao đa năng.