(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Zelenskiy công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái về cây cầu ở Crimea bị tấn công.

Ukraine ngày 17/11 tiếp tục tấn công cây cầu chiến lược nối miền Nam Nga với bán đảo Crimea. Cuộc tấn công ngày thứ hai liên tiếp được cho là đã gây ra những thiệt hại có vẻ nghiêm trọng. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy mới đây nói chiến dịch là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Các video và hình ảnh do ông Zelenskiy đăng tải trên mạng xã hội X dường như cho thấy nhịp vòm chính của phần đường bộ trên cầu sập xuống eo biển Kerch, gây cản trở hoạt động hàng hải. Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức những hình ảnh này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng nói vòm cầu và một nhịp thuộc phần đường bộ bị sập sau khi hứng chịu những đòn tấn công mạnh. Tuy nhiên, phần đường sắt của cây cầu vẫn đứng vững.

Hình ảnh vệ tinh

Nga chưa chính thức xác nhận mức độ thiệt hại chi tiết đối với cầu Crimea. Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov, thống đốc Crimea, cho biết hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công và giao thông qua cây cầu đường bộ kết hợp đường sắt dài 19 km bị đình chỉ. Hoạt động vận tải đường sắt qua cầu sau đó được nối lại trong ngày 17/11. Giới chức khuyến cáo những người lái xe muốn vượt eo biển Kerch sử dụng phà chở ô tô.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin đã được thông báo về vụ tấn công. Các điều tra viên Nga nói kết cấu cây cầu bị hư hại, trong khi ông Peskov cho biết một kế hoạch sửa chữa sẽ được xây dựng và cây cầu sau đó sẽ vững chắc hơn trước.

Cây cầu từng là tuyến tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Nga tại Ukraine, mặc dù hiện nay quân đội Nga được cho là sử dụng hành lang đường bộ nhiều hơn. Cầu bắc qua một luồng hàng hải được các tàu thương mại sử dụng để ra vào biển Azov, do đó giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu ngũ cốc của khu vực.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái về cây cầu ở Crimea bị tấn công.

Hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen phần lớn đã đình trệ trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV leo thang. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xuất khẩu chỉ chịu thiệt hại hạn chế, đồng nghĩa hoạt động thương mại có thể nhanh chóng được nối lại nếu điều kiện an ninh được cải thiện.

Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu. Một vụ đánh bom xe tải hồi tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng và làm hạn chế năng lực lưu thông của cây cầu trong nhiều tháng. Các blogger quân sự Nga cho rằng cuộc tấn công dường như nhằm cắt đứt tuyến kết nối trực tiếp giữa Crimea và Nga.

Cuộc tấn công mới nhất là một phần của chiến dịch mà các hãng thông tấn nhà nước Nga gọi là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 1.441 UAV trên 22 khu vực, vượt qua kỷ lục trước đó là 1.336 chiếc được ghi nhận hôm 16/11.

Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời các quan chức địa phương đưa tin, hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào các thành phố công nghiệp Ufa và Salavat thuộc vùng Bashkortostan của Nga, nơi có một số nhà máy lọc dầu.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết khoảng 800 UAV Ukraine đã bay về phía khu vực Moskva mở rộng, trong đó 321 chiếc bị bắn hạ trên đường tiếp cận thủ đô.

Quy mô và tần suất các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gia tăng trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch sử dụng UAV và tên lửa, có khả năng tạo thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, trong đó cả hai bên đều nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu chiến lược khác.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp những cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi tuần trước - cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng 9 tháng - cùng các cuộc gặp riêng giữa các đặc phái viên Mỹ với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskiy.

Kiev và Moskva đã nhất trí về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong các cuộc đàm phán tuần trước, nhưng không đạt được đột phá đáng kể đối với những vấn đề rộng hơn, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Putin dự kiến bắt đầu một loạt cuộc gặp tại Trung Quốc vào thứ Tư, với điểm nhấn là hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức trọng thể cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần.

Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga cũng tấn công các cây cầu phía Bắc và phía Nam thủ đô, đồng thời gây hư hại một phần hệ thống tàu điện ngầm, khiến một số khu vực mất điện. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã đánh trúng các mục tiêu giao thông, quân sự, năng lượng và cảng biển.