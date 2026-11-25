(VTC News) -

Hôm 24/11 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản hồi đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc cùng bay tới Moskva, Nga để tham gia cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Zelensky gợi ý nhà lãnh đạo Belarus có thể đưa Tổng thống Putin cùng đến Kiev để tiến hành đàm phán thay vì Moskva, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ bảo đảm an toàn cho cả hai.

“Ông ấy có thể đưa ông Putin đi cùng và cả hai có thể bay đến Kiev. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho họ khi ở đây. Dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc đàm phán”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ông không xem đề xuất của ông Lukashenko là cuộc thảo luận nghiêm túc. Ông lưu ý Ukraine đang trong tình trạng chiến sự và các cuộc đối thoại như vậy không thể diễn ra tại cả Moskva lẫn Kiev.

“Vì sao ông Lukashenko lại đưa ra những đề xuất thiếu nghiêm túc như vậy? Chúng ta đang trong xung đột. Không thể gặp nhau ở Moskva, cũng không thể tổ chức cuộc gặp tại Kiev. Tất cả đều hiểu rõ điều đó. Khi ai đó đưa ra những phát biểu như vậy, đây đơn giản không phải là cuộc thảo luận nghiêm túc. Nói cách khác, họ chẳng làm gì để giúp các bên tiến gần hơn tới việc chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nhận định.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point (Pháp), Tổng thống Belarus đề xuất ông sẽ cùng Tổng thống Ukraine bay đến Moskva để tiến hành đàm phán tại Điện Kremlin với mục tiêu chấm dứt xung đột.

“Tôi và ông Zelensky có thể cùng lên máy bay và bay đến Moskva. Chỉ hai chúng tôi với việc tôi bảo đảm an ninh cho ông ấy và mọi thứ khác”, ông Lukashenko cho hay.

Trước nhận định cho rằng ông Zelensky khó chấp nhận lời đề nghị trên, nhà lãnh đạo Belarus đáp: “Nếu ông ấy không đồng ý, hãy để ông ấy tiếp tục chiến đấu. Cứ để ông ấy ra chiến trường, cầm súng tự động và chiến đấu. Xung đột vẫn đang diễn ra và cần phải chấm dứt. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận”.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng từng đánh tiếng mời người đồng cấp Zelensky đến thủ đô Moskva để đàm phán nhưng phía Ukraine lập tức từ chối.