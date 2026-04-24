Ông Trump thông báo Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Israel và Lebanon đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm ba tuần sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với các quan chức cấp cao của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Ông Trump nói rằng ông, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa tham gia cuộc họp tại Phòng Bầu dục.

“Cuộc họp diễn ra rất tốt!”, ông Trump nói trên Truth Social, thông báo về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đứng phía sau. (Ảnh: Reuters/Kylie Cooper)

“Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah”, ông Trump viết thêm.

“Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm BA TUẦN”, ông viết.

Thỏa thuận này tạo điều kiện cho Israel và Lebanon tiếp tục các hoạt động ngoại giao bằng cách kéo dài thời hạn sắp hết hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu - vốn kéo dài 10 ngày - được dàn xếp vào tuần trước.

Khi đó, Iran khẳng định những cuộc tấn công vào Lebanon phải chấm dứt như một phần của thỏa thuận hòa bình dài hạn với Mỹ và Israel.

Nhà đàm phán hàng đầu của Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lệnh ngừng bắn ở Lebanon “quan trọng như lệnh ngừng bắn ở Iran”.

Mỹ và Israel từng phủ nhận thỏa thuận bao gồm cả cuộc tấn công Lebanon, trong khi Iran viện dẫn tuyên bố từ nước trung gian Pakistan cho thấy điều đó. Ngoại trưởng Australia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và 14 quốc gia khác đưa ra tuyên bố chung về Lebanon, kêu gọi “tất cả các bên khẩn trương giảm leo thang và nắm bắt cơ hội do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mang lại”.

Xung đột ở Lebanon bùng phát sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Iran và lực lượng Hezbollah bắn tên lửa vào Israel. Israel lập tức trả đũa bằng cuộc tấn công trên khắp Lebanon, tuyên bố sẽ thiết lập "vùng an ninh" rộng lớn dọc theo phía nam đất nước.

Theo chính quyền Lebanon, có hơn 2.100 người thiệt mạng ở đất nước này kể từ khi xung đột bắt đầu và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.