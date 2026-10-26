Ukraine chờ tên lửa Patriot, ông Zelensky chỉ đích danh người chịu trách nhiệm

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/10 cho biết, Ukraine phải chờ đợi “gần một tháng” để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho phép chuyển các tên lửa dành cho hệ thống phòng không của nước này đến Ukraine.

“Chúng tôi chờ gần một tháng để ông Hegseth phê duyệt việc chuyển tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS”, ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Tôi đã chỉ thị cho nhóm của mình một lần nữa nêu vấn đề này với phía Mỹ. Các cuộc trao đổi với những quốc gia khác cũng đang được tiến hành”.

Tổng thống Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù vẫn tiếp tục phê duyệt một số khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, ông Hegseth đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức cho phép chuyển giao một số hệ thống Patriot do các đồng minh cung cấp cho Kiev.

Tuần trước, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ không thay đổi lập trường đối với Ukraine, nhưng nói rằng Washington “muốn bảo đảm lực lượng của chúng tôi có được số lượng tên lửa đánh chặn tối đa có thể”.

Trong khi đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc “đẩy nhanh triển khai những quyết định đã được đưa ra bàn thảo từ lâu là điều quan trọng”.

Kiev có thể tiếp nhận các hệ thống Patriot thông qua Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) thuộc NATO. Theo cơ chế này, các đồng minh của Ukraine mua vũ khí từ Mỹ rồi chuyển giao cho Kiev.

Tuy nhiên, do tên lửa đánh chặn Patriot là loại vũ khí có công nghệ tiên tiến, Lầu Năm Góc phải phê duyệt trước khi chúng được chuyển giao. Ông Hegseth đến nay vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận này.

Tờ Kyiv Independent đưa tin rằng lô tên lửa mà ông Hegseth chưa phê duyệt có quy mô “đáng kể”.

Gần đây, Ukraine cũng gặp khó khăn do dịch vụ vệ tinh Starlink dành cho mục đích quân sự quan trọng - Starshield - bị gián đoạn hoặc suy giảm hoạt động. Kiev sử dụng dịch vụ này để hỗ trợ các UAV đánh chặn của mình đối phó với những máy bay không người lái tấn công của Nga.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine không nhận được cảnh báo trước về một số cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong tuần trước. Trước đây, tình báo Mỹ từng cung cấp những cảnh báo như vậy cho Ukraine.

Phía Mỹ khẳng định rằng họ không có bất kỳ thay đổi nào trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.