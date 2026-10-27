Truyền thông Ba Lan kỳ vọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam

Bước tiến trong quan hệ song phương

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan tới Việt Nam, nhiều tờ báo của Ba Lan đã thông tin và có những bài viết đánh giá cao khi hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội trong hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia.

Trên cổng thông tin Đài Phát thanh Ba Lan, bài viết đã nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược giữa hai nước. Bài báo khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt trải qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua.

Đài Phát thanh Ba Lan đã nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bài báo dẫn lời Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Ba Lan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông Âu. Đài phát thanh Ba Lan cũng chia sẻ Quốc phòng sẽ là trụ cột mới của quan hệ đối tác, đặc biệt trong việc hợp tác an ninh bao gồm cả hợp tác song phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng…

Trang NotesfromPoland nhấn mạnh Ba Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, cam kết tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, an ninh và quốc phòng, cũng như giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu văn hóa.

Dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, bài báo khẳng định sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của hai nước trong thời gian gần đây, tin tưởng Việt Nam và Ba Lan cùng chia sẻ câu chuyện thành công về sự phát triển để mở ra nhiều cơ hội hơn nữa trong giai đoạn tới.

Cộng đồng người Việt là cầu nối quan trọng

Bên cạnh đó, truyền thông Ba Lan cũng chia sẻ, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh cộng đồng người Việt đông đảo tại Ba Lan là một mắt xích quan trọng giữa hai nước. Thủ tướng Donald Tusk khẳng định đây là cộng đồng cần cù, chịu khó, chăm chỉ lao động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan.

Hai bên tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Trang NotesfromPoland nhấn mạnh Ba Lan và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, an ninh và quốc phòng, cũng như giáo dục, khoa học, công nghệ...

Trong số những kết quả tích cực, truyền thông Ba Lan cũng nhấn mạnh việc ký kết các thỏa thuận về giáo dục và du lịch. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận là việc duy trì và mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho công dân hai nước, tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu đến từ cả hai quốc gia từ 20 lên 50.

Về vấn đề thị thực, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc nới lỏng hơn nữa các quy định đối với người Ba Lan. Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ba Lan và sẽ xem xét tích cực khả năng mở rộng phạm vi miễn thị thực cho công dân Ba Lan, phù hợp với pháp luật và quy định của Việt Nam; đề nghị Ba Lan cũng xem xét tích cực miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Hải Đăng (Nguồn: VOV-Praha)