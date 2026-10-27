Kế hoạch bí mật của Mỹ ứng phó kịch bản chiến tranh toàn cầu

Theo Fox News, kế hoạch này đặt ra yêu cầu mới đối với các căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ Mỹ, từ bảo đảm nguồn điện, nước, nhiên liệu đến thông tin liên lạc. Mục tiêu là giúp quân đội duy trì năng lực tác chiến ngay cả khi các hệ thống hạ tầng dân sự bị tê liệt hoặc nguồn tiếp tế từ bên ngoài bị cắt đứt.

“Chúng tôi không muốn nền quốc phòng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng dân sự thông thường. Đó là rủi ro không thể chấp nhận được”, ông Sean Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, nói với Fox News Digital.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chuẩn bị các phương án chuyển đổi nhà máy dân sự sang sản xuất phục vụ quốc phòng khi xảy ra khủng hoảng, đồng thời xây dựng những tuyến cung ứng thay thế và kho dự trữ chiến lược nhằm bảo đảm nguồn vũ khí, nhiên liệu cùng các vật tư thiết yếu.

Lực lượng Mỹ tham gia một cuộc tập trận với Hàn Quốc, tháng 3/2025. Ảnh: Reuters

Các căn cứ quân sự phải tự duy trì hoạt động trong 90 ngày

Theo sáng kiến FORTRESS, tất cả các căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ Mỹ, không bao gồm Alaska và Hawaii, phải có khả năng tự duy trì những hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần nguồn hỗ trợ bên ngoài. Các yêu cầu bao gồm bảo đảm điện, nước, nhiên liệu và thông tin liên lạc.

Đây là một phần trong sự thay đổi cách tiếp cận của Lầu Năm Góc đối với nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ, trước nguy cơ một cuộc xung đột lớn có thể làm gián đoạn chính những hệ thống hạ tầng đang hỗ trợ hoạt động quân sự tại Mỹ.

Ông Parnell cho rằng tư duy phòng thủ dựa trên lợi thế địa lý được 2 đại dương bao bọc đã không còn phù hợp với môi trường an ninh hiện nay. Theo ông, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy cách tiếp cận mới thông qua dự án phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome), cũng như việc chú trọng trở lại khu vực Tây Bán cầu, Greenland và Panama.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất của Lầu Năm Góc là sự phụ thuộc của quân đội vào lưới điện dân sự, vốn phục vụ nhiều hoạt động quan trọng, từ thông tin liên lạc, hậu cần đến sản xuất vũ khí.

“Điện năng giờ đây đã trở thành một yếu tố của tác chiến. Không có điện, chúng ta sẽ mất thông tin liên lạc, nguồn nước, năng lực hậu cần, dây chuyền sản xuất và cả những hệ thống chỉ huy quân sự cơ bản”, ông Parnell nhấn mạnh.

Để giải quyết vấn đề này, FORTRESS đề xuất sử dụng các lò phản ứng hạt nhân di động, hệ thống lưu trữ điện bằng pin quy mô lớn và mạng lưới điện siêu nhỏ (microgrid). Các hệ thống này cho phép căn cứ quân sự tách khỏi lưới điện dân sự nhưng vẫn duy trì hoạt động khi xảy ra mất điện kéo dài. Theo ông Parnell, nguồn điện phục vụ các nhiệm vụ quân sự trọng yếu phải có khả năng hoạt động độc lập, được bảo vệ trước nguy cơ tấn công và có hệ thống dự phòng.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch giảm sự phụ thuộc của các căn cứ quân sự lớn vào lưới điện dân sự. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tự duy trì hoạt động trong 90 ngày của FORTRESS có phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ những dịch vụ thiết yếu cần thiết cho hoạt động quân sự.

Dự trữ vũ khí, chuẩn bị huy động công nghiệp thời chiến

Bên cạnh vấn đề năng lượng, FORTRESS còn được xây dựng nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng các chuỗi cung ứng toàn cầu trong trường hợp chiến tranh quy mô lớn bùng nổ.

(Ảnh minh hoạ)

Theo ông Parnell, một cuộc xung đột lớn trong tương lai nhiều khả năng sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận, khiến các chuỗi cung ứng quốc tế bị đứt gãy và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của quân đội Mỹ. Để chuẩn bị, Lầu Năm Góc dự kiến xây dựng các kho dự trữ chiến lược gồm đạn dược, nhiên liệu, khoáng sản thiết yếu, linh kiện điện tử, phụ tùng thay thế và vật tư y tế. Những nguồn dự trữ này sẽ giúp quân đội tiếp tục hoạt động nếu các tuyến vận chuyển quốc tế bị gián đoạn hoặc các nhà sản xuất trong nước không đáp ứng kịp nhu cầu thời chiến.

Quy mô dự trữ đối với từng loại vật tư sẽ được xác định dựa trên tốc độ tiêu thụ trong chiến tranh và thời gian cần thiết để sản xuất, bổ sung nguồn cung.

Đối với những loại vật tư và năng lực sản xuất quốc phòng đặc biệt quan trọng, FORTRESS yêu cầu phải có ít nhất 2 nguồn cung ứng hoặc phương án sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn. Biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ hoạt động quân sự bị gián đoạn khi một nhà máy, nhà cung cấp hoặc cơ sở công nghiệp không thể tiếp tục vận hành.

Một nội dung quan trọng khác là chuẩn bị huy động các nhà máy dân sự phục vụ sản xuất quốc phòng khi xảy ra chiến tranh. Thông qua Mạng lưới Sản xuất Dự trữ Dân sự (Civil Reserve Manufacturing Network), một chương trình hiện có được tích hợp vào FORTRESS, Lầu Năm Góc sẽ xác định những nhà máy thương mại có khả năng chuyển đổi sang sản xuất trang thiết bị quân sự trong tình huống khẩn cấp.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ đánh giá trước năng lực của các doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo mật mạng, cơ chế hợp đồng và quy trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất, thay vì chỉ bắt đầu triển khai khi xung đột đã xảy ra.

Sáng kiến cũng đề xuất tổ chức định kỳ các cuộc đánh giá khả năng chịu gián đoạn của ngành công nghiệp và diễn tập huy động sản xuất, nhằm kiểm tra liệu các nhà máy có thể duy trì hoạt động trong điều kiện nguồn cung và cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng kéo dài hay không.

Duy trì tác chiến khi GPS và vệ tinh bị gián đoạn

Ngoài năng lượng và sản xuất công nghiệp, FORTRESS còn tập trung tăng cường khả năng chống chịu của các hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường và vệ tinh quân sự trước nguy cơ bị gây nhiễu hoặc tấn công. Lầu Năm Góc dự kiến chuẩn bị các phương án duy trì hoạt động quân sự ngay cả khi tín hiệu định vị GPS bị gây nhiễu hoặc các hệ thống vệ tinh trong không gian bị gián đoạn.

Những biện pháp này nhằm giảm sự phụ thuộc của quân đội Mỹ vào hạ tầng dân sự và các chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương trong một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời bảo đảm các hoạt động chỉ huy, hậu cần và sản xuất quốc phòng không bị đình trệ.

Theo ông Parnell, những quyết định liên quan đến nguồn điện, dự trữ vật tư và tổ chức sản xuất cần được chuẩn bị từ trước, thay vì chờ đến khi một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu nổ ra trên nhiều mặt trận.

“Chúng ta không thể chờ đến giữa một cuộc xung đột toàn cầu trên nhiều mặt trận mới đưa ra những quyết định này. Chúng ta phải có kế hoạch từ trước”, ông Parnell nhấn mạnh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc mô tả FORTRESS như một phương án bảo đảm an ninh cho lãnh thổ Mỹ, được thiết kế để lực lượng quân sự nước này tiếp tục hoạt động ngay cả khi chiến tranh quy mô lớn gây gián đoạn nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng mà quân đội đang phụ thuộc.

Hoàng Phạm/VOV