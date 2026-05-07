U50 'phung phí' sức khỏe, hối hận khi chưa cầm sổ hưu đã cầm sổ bệnh

Ông Nguyễn Văn Hòa (58 tuổi, Hà Nội) từng có nhiều năm sống trong guồng quay công việc và các mối quan hệ xã giao. Sáng đi từ sớm, tối muộn mới về nhà, chuyện ăn uống thất thường đã trở thành thói quen. Nhiều bữa cơm gia đình bị thay bằng các cuộc nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Có giai đoạn gần như tuần nào ông cũng uống rượu bia liên tục.

Cũng vì bận rộn, nhiều năm ông hầu như không tập thể dục. Ngày nào cũng ngồi làm việc hàng chục tiếng, tăng cân nhanh, bụng lớn dần nhưng luôn tự trấn an: “Đàn ông tuổi này ai chẳng thế”.

Nhiều dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ 10 năm trước như mất ngủ kéo dài, đau đầu, chóng mặt, tức ngực thoáng qua, huyết áp tăng. Thay vì đi khám, ông thường tự mua thuốc uống cho qua.

Cho đến cuối năm ngoái, khi cơ thể mệt mỏi kéo dài, ông đi khám phát hiện mắc tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và rối loạn mỡ máu đã kéo dài nhiều năm. Từ người từng làm việc liên tục không biết mệt, ông bước vào cuộc sống gắn với thuốc tim mạch, thuốc tiểu đường và những lần tái khám định kỳ.

“Chưa kịp cầm sổ hưu thì đã cầm sổ bệnh”, ông nói chậm rãi.

Nhiều người chưa kịp cầm sổ hưu đã ngày ngày phải uống thuốc.

Bà Hoàng Thị Hồng (59 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ mình thuộc nhóm “ít bệnh vặt”. Nhiều năm liền bà gần như không phải vào viện, ăn uống sinh hoạt vẫn bình thường nên chưa từng đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đầu.

Bà quản lý cửa hàng gia đình, bận rộn với công việc kinh doanh nên ăn uống thất thường, ăn vặt nhiều hơn ăn bữa chính, ít vận động và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Năm ngoái, khi đang trông hàng, bà bất ngờ méo miệng, nói khó rồi ngã quỵ. Bà được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đột quỵ não. May mắn được xử trí kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng sau cơn đột quỵ, một bên tay của bà gần như mất chức năng. Bà phải nằm viện suốt 3 tháng để điều trị và tập phục hồi chức năng.

“Tỉnh lại sau cấp cứu, tôi mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào. Trước đây cứ nghĩ cố làm thêm chút nữa không sao”, bà nói.

Sau biến cố ấy, cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Những công việc từng làm thoăn thoắt giờ trở nên khó khăn. Việc cầm nắm, đi lại hay sinh hoạt đều chậm chạp hơn trước.

Thói quen tuổi trung niên quyết định ngã rẽ sức khỏe tuổi già

PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, cho biết người cao tuổi Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật rất lớn.

Dù tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, nhưng trung bình mỗi người Việt phải trải qua khoảng 14 năm cuối đời cùng bệnh tật. Sau tuổi 60, mỗi người thường mắc từ 3-4 bệnh mạn tính; đến sau tuổi 80, con số này có thể lên tới 7 bệnh.

Các bệnh phổ biến gồm tăng huyết áp, mạch vành, đột quỵ, tiểu đường, COPD, thoái hóa khớp, loãng xương hay sa sút trí tuệ. Phần lớn đều là bệnh phải điều trị suốt đời, thậm chí khiến người bệnh mất khả năng lao động và phụ thuộc vào chăm sóc của người thân.

Điều đáng nói là nhiều bệnh không hình thành ở tuổi già mà đã âm thầm tiến triển từ rất sớm. “Khi người bệnh phát hiện tăng huyết áp, tiểu đường hay xơ vữa mạch máu thì có thể tổn thương đã tích tụ từ 10 năm trước”, ông nói.

Tuổi trung niên cần tích lũy sức khỏe để về già sống khỏe mạnh.

Theo Bác sĩ chuyên khoa nội Nguyễn Huy Hùng (Phòng khám đa khoa Phúc Yên), nhiều người rất chăm chỉ tích lũy tiền bạc cho tuổi già nhưng lại quên tích lũy sức khỏe. Đến khi có thời gian nghỉ ngơi thì cơ thể đã đầy bệnh nền.

“Tuổi già khỏe hay yếu thường không được quyết định ở tuổi 70, mà được chuẩn bị từ tuổi 45-55”. Giai đoạn 45-55 tuổi chính là “ngã rẽ” quyết định chất lượng sống khi về già. Đây là lúc cơ thể bắt đầu bộc lộ hậu quả của những thói quen sống kéo dài nhiều năm".

Nếu ở tuổi này, con người vẫn duy trì lối sống ít vận động, ngồi nhiều, ăn uống thất thường, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và thường xuyên căng thẳng, cơ thể sẽ dần bước vào trạng thái lão hóa sớm. Khối cơ giảm dần, mỡ bụng tăng lên, đường huyết và huyết áp bắt đầu xấu đi. Những thay đổi ấy không gây hậu quả tức thì nên nhiều người chủ quan. Về lâu dài, nó trở thành nền cho hàng loạt bệnh mạn tính.

Theo BS, ăn uống thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân lớn nhất làm gia tăng bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2. Sau tuổi 45, nếu vẫn duy trì thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, đồ mặn, thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều rượu bia… nguy cơ tăng huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ và đột quỵ sẽ tăng rõ rệt.

Trong khi đó, việc ngồi quá lâu và ít vận động khiến khối cơ suy giảm nhanh, xương khớp yếu đi, người lớn tuổi dễ đau nhức, té ngã và mất khả năng vận động độc lập.

BS Hùng nhấn mạnh điều đáng sợ nhất của bệnh mạn tính không chỉ là chuyện thuốc men. “Nó bào mòn chất lượng sống từng ngày. Có người chưa quá già nhưng đã không thể đi xa, không thể tự chăm sóc bản thân, sống phụ thuộc vào thuốc và bệnh viện”.

Ông khuyến cáo người trung niên cần duy trì 4 yếu tố quan trọng gồm chế độ ăn khoa học, tập luyện phù hợp, cân bằng nghỉ ngơi - công việc và khám sức khỏe định kỳ.

“Bớt ăn sai, bớt ngồi lâu, bớt rượu bia, bỏ thuốc lá, ngủ tốt hơn và đi khám định kỳ là những thay đổi nhỏ nhưng tạo khác biệt rất lớn cho những năm sau này”, PGS Trung Anh nói.

Điều đáng sợ của tuổi già không phải là tóc bạc hay nếp nhăn, mà là khi những năm cuối đời phải sống trong mệt mỏi, lệ thuộc và bệnh tật vì những thói quen từng bị xem nhẹ ở tuổi trung niên.