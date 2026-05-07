Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới ép doanh nghiệp 'bôi trơn' hơn 30 tỷ đồng

(VTC News) -

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cùng 8 bị can về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Sơn Lâm bị truy tố về tội Môi giới hối lộ và 10 người khác bị cáo buộc về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ LĐ-TB&XH có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Cụ thể, Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Viện kiểm sát cáo buộc Tống Hải Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhóm này kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Hưng, Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn chi phí "đối ngoại" khi trình lãnh đạo Bộ ký giấy phép.

Do đó, Hưng và Trang gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép hoặc đổi giấy phép. Số tiền này được trính lại cho Tống Hải Nam và Nam sẽ đưa lại một phần cho Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ 2017 đến 2025, các bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 Giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, Nguyễn Bá Hoan được hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng (gồm 950 triệu và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng).

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), viện kiểm sát cho rằng Tống Hải Nam gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí".

Cụ thể, bị can Nam báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “Quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc doanh nghiệp tư nhân gồm các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đến trụ sở Cục Quản lý lao động nước ngoài, đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng đồng phạm.

Ở hành vi vi phạm kế toán, viện kiểm sát xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các Công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập 2 hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.