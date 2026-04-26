Đi nắng về tắm ngay - thói quen 'tử thần' khiến nhiều người đột quỵ

(VTC News) -

Nhiều ca đột quỵ nặng được ghi nhận sau khi người bệnh tắm ngay khi vừa từ ngoài trời nắng nóng trở về. Theo các bác sĩ, đây là thời điểm cơ thể đang ở trạng thái giãn mạch để thải nhiệt, rất nhạy cảm với mọi biến đổi đột ngột từ môi trường.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nắng nóng cực đoan đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc từng bị đột quỵ. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì thói quen tưởng như vô hại.

Cơ chế gây nguy hiểm đến từ phản ứng sốc nhiệt của cơ thể. Khi đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để tỏa nhiệt. Việc tiếp xúc ngay với nước lạnh khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, làm mạch máu co lại đột ngột. Sự thay đổi này tạo áp lực lớn lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt, có thể dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông gây tắc mạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai - thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Bên cạnh đó, quá trình ra mồ hôi dưới nắng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh chóng. Máu trở nên cô đặc hơn, lưu thông chậm, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Khi kết hợp với biến động nhịp tim và huyết áp, nguy cơ đột quỵ càng cao.

Các bác sĩ nhấn mạnh đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà cả người trẻ nếu chủ quan với thói quen sinh hoạt. Việc tắm ngay sau khi đi nắng là một trong những yếu tố nguy cơ dễ bị bỏ qua.

Để phòng tránh, cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khoảng 20-30 phút sau khi đi nắng để cơ thể tự hạ nhiệt. Trước khi tắm, nên làm quen dần với nước bằng cách lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa tay chân. Việc bổ sung đủ nước, đặc biệt là nước điện giải, giúp giảm tình trạng cô đặc máu. Đồng thời hạn chế rượu bia, cà phê và tránh ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h. Người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp thường xuyên và tuân thủ điều trị.

Trong thời tiết nắng nóng, cần nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc FAST. Méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó hoặc không rõ lời là những cảnh báo điển hình. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần gọi cấp cứu ngay vì mỗi phút trôi qua đều khiến tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Ngoài ra, các biểu hiện như thân nhiệt trên 40 độ C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật cũng có thể là dấu hiệu sốc nhiệt, cần được xử trí y tế khẩn cấp.