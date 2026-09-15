Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc?

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, trận U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên của bảng C diễn ra tại sân vận động Nagoya (Nhật Bản) từ 17h (giờ Việt Nam). Không có nhiều thời gian chuẩn bị, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào bộ khung từng xếp hạng 3 châu Á.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait

So với vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay, U23 Việt Nam ở ASIAD 2026 có nhiều thay đổi. Dù vậy, đây vẫn là đội hình mạnh chứ không phải lực lượng U21 như kế hoạch ban đầu. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có trong tay nhiều nhân tố được ra sân thường xuyên ở V.League và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều cấp độ.

U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với nhiều cầu thủ từng thi đấu tốt ở giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị và xây dựng đội hình mới. Do đó, yếu tố được ưu tiên hàng đầu khi chọn đội hình ở trận ra quân có thể là sự thích nghi, quen thuộc với hệ thống, lối chơi. Sẽ không bất ngờ nếu huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đưa ra sân những cầu thủ từng góp mặt ở các giải đấu quan trọng trước đây.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình rõ ràng là lựa chọn số một. Hoa Xuân Tín gây ấn tượng ở U17 và U20 Việt Nam nhưng vẫn còn non kinh nghiệm trong khi Nguyễn Bảo Ngọc dự bị chho chính Văn Bình ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Bộ 3 hậu vệ chính của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á hiện chỉ còn lại Phạm Lý Đức. Xét trên yếu tố kinh nghiệm, 2 vị trí còn lại có thể được trao cho Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Đức Anh. Đây cũng là những cầu thủ thi đấu nhiều ở V.League.

Dự đoán U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Đội nào thắng?

Ở hàng tiền vệ, U23 Việt Nam vẫn còn những cái tên quen thuộc. Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng ở 2 biên trong khi Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường hợp thành cặp tiền vệ trung tâm.

HLV Đinh Hồng Vinh không có Nguyễn Đình Bắc tại giải lần này. Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 rõ ràng được bố trí cho đội tuyển quốc gia.

Tuy vậy, ngay cả ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, U23 Việt Nam cũng quen với việc thi đấu mà không có Đình Bắc trong đội hình ở nhiều thời điểm. Công Phương, Lê Phát và Ngọc Mỹ nhiều khả năng là bộ 3 xuất phát. Văn Thuận, Thanh Nhàn, Quốc Việt cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính và cũng có cơ hội được ra sân từ đầu tùy vào ý đồ nhập cuộc.