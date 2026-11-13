Tổng thống Trump: Jensen Huang đang sống trong địa ngục

Ngày 12/11, trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Stephen A. Smith tại Nhà Trắng, khi nhắc lại cuộc điện thoại gần nhất với Jensen Huang, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua. Ông ấy đang trải qua quãng thời gian tồi tệ như địa ngục”.

Theo Tổng thống Mỹ, Huang đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc về bê bối và những tác động đối với gia đình. “Điều khiến ông ấy đau lòng nhất là ảnh hưởng đến vợ và gia đình. Đó mới là điều ông ấy thực sự quan tâm. Ông ấy đã nói với tôi như vậy”, ông Trump kể.

Ông Trump tiết lộ Jensen Huang đang trải qua quãng thời gian tồi tệ. (Ảnh: Bloomberg)

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định vẫn xem Jensen Huang là người tử tế và tin doanh nhân này có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông cũng dành lời đánh giá tích cực cho những thành tựu mà Huang đạt được cùng Nvidia.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những tranh cãi xoay quanh việc Huang rời ghế CEO, ông Trump cho rằng cần làm rõ nghi vấn liên quan đến người phụ nữ bị giới chức Mỹ nghi có quan hệ với tình báo nước ngoài.

“Điều quan trọng nhất là người phụ nữ đó có phải gián điệp hay không. Tôi không biết việc này đã được xác minh chưa. Nếu cô ấy thực sự là gián điệp, ông ấy từ chức là đúng. Còn nếu không phải, có lẽ mọi chuyện sẽ khác”, ông Trump nhận định.

Vụ việc khiến Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia sau 33 năm gắn bó với công ty do ông đồng sáng lập. Theo thông tin được công bố, ông vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của hãng chip Mỹ, nắm giữ khoảng 3,6% cổ phần.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Hãy đưa Huang trở lại”

Trong khi bê bối đời tư khiến hình ảnh của Huang chịu sức ép, nhiều nhân viên Nvidia vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu CEO. Hơn 1.600 bình luận trên diễn đàn nội bộ công ty được cho là đã kêu gọi hội đồng quản trị lắng nghe nguyện vọng của nhân viên, trong đó có nhiều ý kiến mong muốn ông trở lại vị trí lãnh đạo, theo Wired.

Một bài đăng trong mục góp ý nội bộ, do một kỹ sư Nvidia viết trước khi ông Huang từ chức, thu hút sự chú ý khi đề nghị hội đồng quản trị tham khảo ý kiến tập thể trước khi quyết định tương lai của CEO.

Dưới bài viết, nhiều nhân viên kêu gọi ban lãnh đạo tìm cách đưa Huang trở lại. “Nếu các bạn tin vào sứ mệnh của công ty, hãy đưa người sếp cũ trở lại”, một nhân viên bình luận ẩn danh.

Một người khác cho rằng Huang xứng đáng có cơ hội sửa chữa sai lầm: “Chúng ta đều là con người và có thể mắc lỗi. Jensen đã làm rất nhiều điều tốt và ông ấy cần một cơ hội thứ hai”.

Một nhân viên thậm chí gửi email tới toàn thể công ty, yêu cầu ban lãnh đạo giải thích minh bạch lý do Huang rời đi. Người này khẳng định vẫn ủng hộ cựu CEO, cho rằng việc lên tiếng đòi hỏi sự công bằng không đồng nghĩa với quay lưng với người đã đóng góp lớn cho Nvidia.

Jensen Huang ký tặng chữ ký bên ngoài văn phòng Nvidia tại quận Nanshan, Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 1. (Ảnh: Sina)

Làn sóng ủng hộ Jensen Huang cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Một người tự nhận là nhân viên Nvidia viết trên X ngày 12/11 rằng cựu CEO từng giúp họ tránh nguy cơ phải gánh khoản nợ kéo dài suốt đời, dù hai người chưa từng trò chuyện và chỉ tình cờ gặp nhau một lần tại trụ sở công ty.

“Đời tư của ông ấy thực sự không phải việc của tôi. Nhưng xét về vai trò lãnh đạo, tôi chưa gặp ai tốt hơn”, người này viết. Nhân viên trên cũng cảnh báo sự ra đi của Huang có thể gây tổn thất tài chính đáng kể cho Nvidia, đồng thời đặt câu hỏi về những lý do thực sự đằng sau quyết định này.

Một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng lên tiếng bảo vệ Huang. Tỷ phú Bill Ackman viết trên X hôm 8/11 rằng Huang là người tuyệt vời, song ngay cả những cá nhân xuất sắc cũng có thể mắc sai lầm. Ông kêu gọi cựu CEO tiếp tục tiến về phía trước.

Elon Musk cũng đồng tình với nhận định của Shaun Maguire, đối tác tại quỹ đầu tư Sequoia, rằng Huang là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất thế hệ và có vai trò khó thay thế trong quá trình phát triển ngành AI của Mỹ.

Hoang mang và tiếc nuối

Quyết định rời ghế CEO của Huang cũng khiến một số nhân viên Nvidia tại Trung Quốc bất ngờ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tương lai hoạt động của hãng tại thị trường mà nhà đồng sáng lập đã dành nhiều năm xây dựng quan hệ.

“Đây là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên. Tôi thực sự không hiểu vì sao Huang lại phải từ chức. Không ai được lợi từ việc ông ấy rời đi”, một nhân viên Nvidia tại Trung Quốc nói với SCMP.

Một nhân viên khác cho biết Huang nhận được sự kính trọng lớn từ đồng nghiệp tại Trung Quốc. Ông thường trực tiếp đến dự tiệc mừng năm mới của công ty, dành thời gian giao lưu với nhân viên và tạo được sự gần gũi mà người kế nhiệm có thể khó duy trì. Theo người này, Huang đặc biệt được yêu mến trong đội ngũ nhân sự tại Trung Quốc.

Tại một buổi tiệc nhân viên năm 2024, ông mặc áo gile hoa và cùng mọi người biểu diễn điệu múa dân gian miền Bắc Trung Quốc. Đến tháng 1 năm sau, trong chuyến thăm Thâm Quyến, Huang trao các phong bao lì xì với giải thưởng tiền mặt lên tới 40.000 nhân dân tệ (khoảng 5.996 USD).

Jensen Huang cùng các nhân viên tại buổi tiệc thường niên năm 2026 của Nvidia ở Bắc Kinh. (Ảnh: Rednote)

Tháng 1 năm nay, ông tiếp tục ghé thăm văn phòng mới của Nvidia tại khu Trương Giang, Thượng Hải. Huang mua quýt tại một khu chợ địa phương để tặng nhân viên, trong khi nhiều người vây quanh xin chữ ký. Sau đó, ông tham dự các hoạt động đón Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh và Thâm Quyến.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Huang từ chức chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị, khép lại 33 năm ông lãnh đạo công ty. Giám đốc tài chính Colette Kress được giao đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền.

Thông báo được đưa ra sau khi New York Times đăng tải thông tin Huang bị cho là có quan hệ ngoài hôn nhân lần thứ hai với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Trước đó, các báo cáo cũng đề cập mối quan hệ giữa ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed tại Singapore, người bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.