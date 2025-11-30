Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia (19h ngày 30/11)

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia có tính chất quyết định ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam tạm nắm lợi thế so với đối thủ nhờ chỉ số phụ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không thể chủ quan.

U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với thành tích toàn thắng 4 trận. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với 26 bàn thắng vào lưới U17 Singapore, U17 Quần đảo Bắc Mariana, U17 Hong Kong (Trung Quốc)và U17 Macau (Trung Quốc). Các thủ môn của U17 Việt Nam chưa phải nhận bàn thua nào, thậm chí cũng không có nhiều việc phải làm trong những trận đấu đã qua.

U17 Việt Nam thắng 4 trận, ghi 26 bàn trước khi đấu với U17 Malaysia.

Trong khi đó, U17 Malaysia cũng thắng 4 trận, giành 12 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này đứng sau U17 Việt Nam do kém chỉ số phụ. Trận đấu giữa 2 đội bóng tối nay (30/11) trên sân vận động PVF (Hưng Yên) mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng và suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với U17 Malaysia. Đội chủ nhà chỉ cần hoà là giữ được ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, U17 Malaysia phải thắng.

Dựa vào màn thể hiện của các đội bóng ở 4 lượt đã qua, U17 Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu không khác gì đấu loại trực tiếp, rủi ro luôn tiềm ẩn. Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến 26 bàn thắng của U17 Việt Nam ở các trận đấu trước trở thành vô nghĩa.