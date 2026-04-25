HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu VCK U17 châu Á 2026

Tối 24/4, U17 Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á. Sau trận, HLV trưởng Cristiano Roland đã bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các học trò, đồng thời cho biết toàn đội sẽ sớm dồn toàn lực chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trong buổi họp báo sau trận chung kết, ông Roland gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ. “Các em đã thi đấu rất tuyệt vời và nỗ lực hết mình. Tôi thực sự tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Nhìn lại hành trình tại giải, HLV Cristiano Roland cho rằng dù quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế, các cầu thủ vẫn nắm bắt rất nhanh những yêu cầu chiến thuật. “Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn không hề dễ dàng nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt”, ông nói.

Trong quá trình xây dựng đội bóng, vị HLV người Brazil cũng đề cao khía cạnh tâm lý bên cạnh yếu tố chuyên môn. Theo ông, việc giúp các cầu thủ trẻ tin vào năng lực bản thân là yếu tố quan trọng để họ có thể cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường quốc tế.

Ông nhận định bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều tài năng nhưng đôi khi vẫn thiếu sự tự tin cần thiết. Theo ông, những gì đội thể hiện tại giải lần này không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu mà còn là bước tiến trong việc hình thành bản sắc và bản lĩnh thi đấu cho cầu thủ Việt Nam.

HLV Cristiano Roland cũng dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt trong cách đội triển khai lối chơi. “Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là kết quả hiển thị trên bảng điện tử mà còn là cách các cầu thủ kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân. Các giải đấu như thế này rất quan trọng để các em tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ sai lầm và trưởng thành hơn”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Hướng tới chặng đường phía trước, nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất của U17 Việt Nam là Vòng chung kết U17 châu Á 2026 - nơi quy tụ những đối thủ có trình độ cao hơn. Ông tin tưởng vào tiềm năng của đội hình hiện tại và nhấn mạnh toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể cạnh tranh tốt ở sân chơi châu lục.

Tiền đạo Văn Dương - cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết - cũng xuất hiện tại buổi họp báo sau trận. Anh bày tỏ niềm vui xen lẫn quyết tâm của toàn đội. “Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Giải đấu là trải nghiệm rất quý giá giúp chúng em học hỏi nhiều điều từ các đối thủ trong khu vực. Chúng em xin cảm ơn thầy Roland và ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, chỉ bảo tận tình”, Văn Dương cho biết.

Chân sút trẻ cũng nhấn mạnh rằng toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu tiếp theo là Vòng chung kết U17 châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 tới.