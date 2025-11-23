Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam đứng thứ mấy?

(VTC News) -

Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra từ 22/11 đến 30/11. U17 Việt Nam nằm ở bảng C, được thi đấu trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland lần lượt thi đấu với U17 Singapore, U17 Quần đảo Bắc Mariana, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Macau (Trung Quốc) và U17 Malaysia.

Ở lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam không mấy khó khăn để đánh bại U17 Singapore với tỷ số 6-0. Dù vậy, đội chủ nhà chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng do kém U17 Malaysia chỉ số phụ.

U17 Việt Nam thắng U17 Singapore ở trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 1 13-0 3 2 Việt Nam 1 6-0 3 3 Hong Kong (Trung Quốc) 1 2-0 3 4 Macau (Trung Quốc) 1 0-2 0 5 Singapore 1 0-6 0 6 Quần đảo Bắc Mariana 1 0-13 0

Thể thức vòng loại U17 châu Á 2026

38 đội bóng chia làm 7 bảng đấu. Chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Đây là thể thức mới, lần đầu tiên được áp dụng và khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Các đội vào tứ kết của giải U17 châu Á 2025 không cần thi đấu vòng loại.

Ở mỗi bảng đấu, các đội bóng được xếp hạng dựa trên số điểm. Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí phân hạng là kết quả đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính riêng trong các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm với nhau).