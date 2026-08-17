Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chuẩn bị tái đấu Malaysia

(VTC News) -

Chiều 17/8, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau khi hoàn thành trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân của Malaysia. Kết quả thắng 2-0 tại Kuala Lumpur giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế trước màn tái đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trước sức ép của đội chủ nhà. Phải đến những phút bù giờ hiệp một, thế cân bằng mới được phá vỡ. Từ đường đưa bóng thuận lợi của đồng đội, Nguyễn Xuân Son ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì thế trận và có thêm bàn thắng. Từ tình huống Quang Hải đưa bóng vào khu vực cấm địa, cầu thủ Malaysia lúng túng trong nỗ lực cản phá và đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau trận đấu với Malaysia trên sân vận động Kuala Lumpur. (Ảnh: VFF)

Dù có được kết quả thuận lợi trên sân khách, HLV Kim Sang-sik nhắc các học trò rằng cuộc đua giành vé vào chung kết vẫn chưa kết thúc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện sẽ xem lại trận lượt đi, đánh giá những điểm chưa tốt để có sự điều chỉnh phù hợp cho trận đấu tại Mỹ Đình.

Sau lịch trình thi đấu và di chuyển liên tục, đội tuyển Việt Nam ưu tiên việc hồi phục thể lực khi trở về Hà Nội. Các cầu thủ được nghỉ ngơi trước khi trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

Malaysia 0-2 Việt Nam.

Theo kế hoạch, chiều 18/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập luyện trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là buổi tập duy nhất của đội tuyển trước cuộc tái đấu với Malaysia. Ban huấn luyện dự kiến kiểm tra tình trạng thể lực của các cầu thủ, đồng thời hoàn thiện phương án nhân sự và chiến thuật.

Lợi thế hai bàn giúp Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn ở trận lượt về, song toàn đội vẫn đặt mục tiêu duy trì sự tập trung. Trong thế không còn nhiều đường lùi, Malaysia được dự báo sẽ phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và nuôi hy vọng đảo ngược tình thế.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.