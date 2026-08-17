Chuyên gia Malaysia: Đội tuyển Việt Nam có lúc bí ý tưởng

(VTC News) -

Chuyên gia Sulaiman Hussain (Malaysia) đánh giá cao màn trình diễn của đội nhà trong trận thua đội tuyển Việt Nam 0-2 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 tối 16/8. Theo ông, hàng thủ Malaysia có những thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam bí ý tưởng trong việc tìm đường vào khung thành.

“Ngoài hai bàn thua đó, đội tuyển quốc gia có thể được xem là đã tạo ra sự chống trả quyết liệt, đến mức chúng ta có thể thấy có những thời điểm Việt Nam mất ý tưởng trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta”, ông Sulaiman nói trên tờ Berita Harian.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam.

Malaysia bước vào trận đấu trên sân Kuala Lumpur với lực lượng không đầy đủ. Sự vắng mặt của Endrick dos Santos và Wan Ahmad Ahmad Kuzain Wan Kamal ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tổ chức tấn công của đội chủ nhà.

Hai cầu thủ này thường giữ vai trò kết nối tuyến giữa với hàng công. Khi họ không thể thi đấu, Malaysia phải phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của Paulo Josue.

Tuy nhiên, Josue không nhận được sự hỗ trợ đủ nhanh từ các đồng đội. Những đường bóng từ tuyến giữa và hai biên đến chân tiền đạo nhập tịch này cũng không đạt chất lượng cần thiết.

“Tôi thấy rằng mặc dù phần lớn là những cầu thủ mới trong đội lần này, ngọn lửa tinh thần mà các cầu thủ Malaysia thể hiện là điều đáng được khen ngợi”, Sulaiman nhận xét.

“Chỉ là chúng ta thực sự cảm nhận được sự thiếu vắng của Endrick và Wan Kuzain. Khi chúng ta tấn công, sự hỗ trợ dành cho Josue đến quá chậm và chúng ta không thể chỉ dựa vào Josue để ghi bàn”.

Đội tuyển Việt Nam không áp đảo nhưng vẫn thắng Malaysia 2-0. (Ảnh: FAM)

Theo Sulaiman, vấn đề lớn của Malaysia nằm ở khả năng hỗ trợ tấn công. Các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh thường lên tham gia quá chậm, khiến Josue rơi vào tình trạng thiếu phương án phối hợp khi đội chủ nhà đưa bóng lên phía trên.

Dù vậy, chuyên gia Malaysia cho rằng màn trình diễn của đội bóng dưới quyền HLV Tan Cheng Hoe vẫn đáng ghi nhận. Ông đặc biệt đánh giá cao tinh thần thi đấu của một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt không thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển quốc gia.

Malaysia bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều hoài nghi. Do không thể tập hợp lực lượng mạnh nhất, HLV Tan Cheng Hoe phải dựa vào một đội hình được xem là “thay thế”.

Trước giải, có ý kiến cho rằng đội hình này thiếu kinh nghiệm và chưa đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ Đông Nam Á. Tuy nhiên, Sulaiman cho rằng những gì Malaysia thể hiện từ vòng bảng đến bán kết đã bác bỏ nhận định đó.

“Đối với tôi, đội bóng này đã bác bỏ những dự đoán ban đầu rằng đội bóng này chưa sẵn sàng hoặc thiếu kinh nghiệm cho cấp độ ASEAN”, ông nói. “Họ đã chứng minh rằng mặc dù không có những cầu thủ chủ chốt, những cầu thủ được đưa đến lần này đã thành công trong việc thể hiện năng lực và cũng thi đấu với sự quyết tâm cao độ”.